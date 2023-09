“¡Safo!”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar la iniciativa del senador Alejandro Rojas Díaz-Durán, de Morena, para que los expresidentes -una vez que concluyan su mandato- tengan pase directo al Senado.

“Lo voy a decir de manera coloquial, ¡safo!, a mí que no me metan en eso, yo soy un hombre de convicciones y principios, me queda un año y 10 días y ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo, y no acepto ningún cargo hacia adelante”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 20 de septiembre en Palacio Nacional.

Reiteró que al término de su sexenio no participará en la vida política del país, ni en eventos académicos , además que eliminará sus redes sociales como Facebook y X (antes Twitter) porque no volverá a hablar de temas políticos.

“Se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque es un tema vedado, podemos hablar de la historia, la filosofía, la música, el beisbol. Me voy a dedicar a escribir, voy a publicar cuatro años después de haber entregado el gobierno, un libro sobre el pensamiento conservador en México”, expresó.

Señaló que su último libro sobre política lo terminará en diciembre de este año y saldrá al público en marzo de 2024. Reiteró que "ya viene el relevo generacional".

“Estoy contento por eso, habrá continuidad con cambio”, dijo.







