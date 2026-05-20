El uso excesivo de dispositivos digitales, la violencia en línea y los efectos de la hiperconectividad en niños y jóvenes fueron colocados en el centro del debate nacional durante la inauguración del Primer Foro Regional “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas” y el Segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial: Academia, Industria y Sociedad en la era de la IA, realizados en la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Durante el acto inaugural, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis González Placencia, señaló que las instituciones educativas deben enfrentar problemáticas como el ciberacoso y la violencia digital sin frenar el desarrollo tecnológico.

“El uso intensivo de dispositivos emula experimentos de condicionamiento conductual, impactando las formas de relacionarse y convivir”, advirtió.

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Explicó que el encuentro en Baja California Sur marca el comienzo de una serie de seis foros regionales impulsados por la ANUIES con el objetivo de construir una propuesta nacional acerca de bienestar digital y regulación de la utilización de dispositivos electrónicos e inteligencia artificial en las aulas.

González Placencia recordó que el pasado 11 de marzo el Gobierno de México firmó acuerdos con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital, especialmente contra mujeres y menores de edad.

En el foro, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dante Arturo Salgado González, consideró urgente reflexionar sobre el empleo y abuso de las herramientas digitales, de forma específica entre niños y jóvenes.

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El rector sostuvo que las universidades deben trabajar en procesos de “desintoxicación tecnológica”, aunque aclaró que no se trata de abandonar las plataformas digitales, sino de utilizarlas como herramientas para construir sociedades más justas y sostenibles.

También llamó a docentes de educación media superior y superior a acompañar a las nuevas generaciones ante los cambios derivados de la cultura digital y el avance de la inteligencia artificial.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó que el gobierno federal busca evitar respuestas inmediatas como prohibir celulares en las escuelas y, en cambio, abrir un debate respaldado por especialistas y científicos.

Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Foto: Especial

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Indicó que la instrucción presidencial es construir soluciones a partir del análisis académico acerca del impacto de las pantallas y la IA en la vida cotidiana y en el aprendizaje.

Villanueva Lomelí sostuvo que sería “ilógico” rechazar tecnologías como la inteligencia artificial debido a su potencial educativo, aunque reconoció que el abuso de estos recursos está generando afectaciones que deben atenderse.

En la inauguración también participó el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, quien llamó a reducir la dependencia de los dispositivos electrónicos y recuperar la convivencia familiar.

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El mandatario estatal afirmó que en México las personas pasan hasta siete horas diarias frente a las pantallas y señaló que el uso excesivo del teléfono celular ha modificado hábitos de convivencia en espacios familiares y públicos. “Prendamos más la vida y apaguemos más el tiempo frente a la pantalla”, expresó.

Después del inicio de actividades en Baja California Sur, los foros continuarán en otras sedes universitarias, entre ellas la Universidad de Guadalajara, con la participación de especialistas, académicos y estudiantes.

El foro es organizado por la Secretaría de Educación Pública en colaboración con la UNESCO y busca abrir una discusión nacional sobre los efectos de la hiperconectividad en el desarrollo humano y emocional de las juventudes mexicanas.

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