Pasaron ya las elecciones de Coahuila y el Estado de México, y quienes gobernamos y aspiramos a seguir haciéndolo, tenemos que mostrar que tomamos nota de los resultados.

Hay que decir que buena parte de los análisis publicados afirman que Morena ganó o que la Alianza mostró músculo en Coahuila, que si fue éxito o fracaso de tal o cual candidato. Es un error, porque el protagonista de la elección no fueron los partidos sino los votantes.

Me explico.

Lo primero que destaca del domingo es que el sistema electoral volvió a mostrar su calidad. Pese a los embates, y gracias a la resistencia de ciudadanos, opositores y jueces, el sistema funcionó, y eso permitió tener elecciones con normalidad aún con los amagos del presidente López Obrador y sus planes A, B o C.

En segundo lugar, se confirma que las elecciones son momentos en que los votantes premian cuando un gobierno va bien; como en Coahuila; pero también castigan cuando no se defiende desde el gobierno el interés de la gente. Y que el resultado depende, en buena medida, del interés que la elección despierte entre los ciudadanos, pues como la evidencia ha demostrado, a mayor nivel de participación mejores resultados para la oposición, a mayor abstencionismo, mejores resultados para Morena por su uso clientelar de los programas sociales.

¿Qué implica esto para la próxima elección de Jefe de Gobierno?

Primero, que todo apunta a que a diferencia de lo que pasó en el Edomex, la votación en la Ciudad de México promete ser histórica. Por un lado, porque al mismo tiempo de la elección local se estará votando por la presidencia, el Congreso y 8 gubernaturas más. A eso, habría que sumar que cada vez más se consolida la idea de que una de las batallas electorales más importantes en el 2024, será el destino de la capital.

No es menor el hecho de que el mismo grupo político lleva años gobernando la Ciudad; donde vemos un evidente descuido de los servicios, como muestra el abandono del Metro; y porque contrario a lo que había ocurrido en otros momentos, hoy el gobierno de la Ciudad no tiene una identidad propia, no responde a la gente sino al presidente.

Esto es clave, porque hoy la Ciudad de México es plural, diversa y defensora de derechos y de instituciones como lo han mostrado las recientes marchas; y al mismo tiempo, tiene encima a un gobierno militarista, que ha avalado el ataque a las instituciones electorales, a la corte, aplaude el bloqueo a la transparencia y al sistema de justicia.

En la Ciudad de México ya le ganamos a Morena, esto ya pasó en el 2021 y volverá a pasar en el 2024. La Fórmula es: si quienes estamos en la oposición mostramos autocrítica y aprendemos las lecciones del electorado; si entendemos que la clave está en ofrecer una candidatura que recoja las preocupaciones e intereses de la sociedad; y si armamos una alianza amplia, no solo de partidos, que incluya a los ciudadanos en la defensa de una identidad de ciudad, que es democrática, y que demanda calidad de vida, buenos servicios y gobernantes que han dado resultados y de tiempo completo.

La elección del domingo, más allá de los discursos, fue un recordatorio de que el elector es quien manda, y en la Ciudad, no lo duden, el cambio está por venir.

Alcalde de Benito Juárez