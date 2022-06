Zoológico de Roma reparte helados de carne y sangre a los animales ante plena ola de calor

Los residentes del zoo de Roma pudieron disfrutar este martes de helados de carne, fruta y cereales para enfrentarse a la ola de calor que afecta a la capital italiana.

El personal del zoo, situado cerca de la famosa Villa Borghese, uno de los parques más bellos de la ciudad, parece haber encontrado la receta adecuada para los 39º registrados este martes en la Ciudad Eterna.

Cerca de la entrada del parque, un grupo de macacos japoneses se abalanza sobre los helados de frutas frescas (ciruelas, plátanos, melones) y de cereales, que los empleados lanzan directamente a su piscina, ante la divertida mirada de los visitantes.

Un poco más allá, Samantha y Boomer, la pareja de leones marinos del parque, degustan deliciosos cubitos de hielo a base de pescado, mientras que los felinos disfrutan de helados muy originales, a base de carne y sangre.

Pero no solo la comida mantiene a los animales frescos. Sofía, una elefanta asiática, recibe duchas frías y dispone de una gran bañera. También utiliza sus propias técnicas: revolcarse en el barro y rociarse de arena y tierra con la trompa.

Leones marinos obtienen paletas llenas de pescado. Foto: EFE

A pesar de estas medidas, Yitzhak Yadid, director del zoo, no oculta su preocupación.

"El calor llegó antes, y estoy un poco preocupado por nuestros animales, no es fácil para ellos, espero que no dure todo el verano, porque estas temperaturas récord no son fáciles de soportar para nadie", dijo a AFP.

Sin embargo asegura que los animales viven en buenas condiciones, "todos supervisados por nuestro personal las 24 horas del día".

También explica que la sombra y el agua abundante son esenciales para la salud de los animales durante la ola de calor.

Según las previsiones meteorológicas, las temperaturas seguirán siendo altas en Roma en las próximas semanas, lo que hace aún más imprescindible la distribución de helados.

Los tigres obtienen carámbanos rellenos de carne. Foto: EFE

