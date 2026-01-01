Más Información

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

FGR mantiene peritajes por descarrilamiento del Tren Interoceánico; recaba evidencia fotográfica y extrae caja negra

Tras descarrilamiento del Tren Interoceánico, autobuses dan servicio a turistas que ya tenían boleto

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

Al menos 20 personas resultan lesionadas tras volcadura de vehículo de transporte público en Circuito Exterior Mexiquense

¿Celebrarás Año Nuevo en calles de la CDMX? El Metro amplía su horario este 31 de diciembre en estas Líneas

Nueva York, 1 ene (EFE).- El juró como alcalde de este jueves justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada junto a sus familiares, en la que aseguró que servir como regidor es el "honor y privilegio" de su vida.

El político del ala socialista fue investido por la fiscal estatal Letitia James, a la que consideró una de sus inspiraciones, en una estación de metro histórica, de diseño español y cerrada al público llamada Old City Hall, y que se encuentra debajo de la Alcaldía.

La elección del lugar buscaba ser "un testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad", afirmó el alcalde, que firmó documentos y pagó una tasa de nueve dólares al secretario de la alcaldía allí mismo.

Mamdani, ya el alcalde número 112 de Nueva York, es a sus 34 años el segundo regidor más joven de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán, por lo que realizó el juramento con el Corán, que sostenía su esposa, Rama Duwaji.

La fiscal James, antes de guiarle en el juramento, elogió al alcalde, declarándose "orgullosa de lo que ha conseguido" y confiada en que llevará "una nueva era de progreso, promesas y prosperidad" a la gran urbe.

El evento, que duró menos de cinco minutos, fue retransmitido a través del canal de YouTube de la oficina del alcalde y dio la impresión de finalizar antes de que Mamdani completara su discurso. Solo algunos medios locales fueron acreditados.

Según el medio digital AmNY, el alcalde anunció el nombramiento del responsable del Departamento de Transporte, que será Mike Flynn, un extrabajador de esa agenda especializado en programas de peatones y ciclistas.

Mamdani prestará juramento de nuevo hoy en las escaleras de la Alcaldía a las 13:00 hora local, en un evento en el que será investido por el senador izquierdista Bernie Sanders, y que irá seguido de una fiesta comunitaria abierta al público en las calles del sur de Manhattan.

En el acto, que se retransmitirá en línea, estarán presentes la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine, entre otras figuras políticas. EFE

