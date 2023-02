Damasco.- La lucha de una niña que corre el riesgo de ser amputada se convirtió en símbolo de la esperanza y posterior desgarro que vive Siria desde el terremoto del 6 de febrero.

Sham fue rescatada con vida tras quedar atrapada bajo los escombros durante 40 horas pero podría perder ambas piernas debido a daños en los tejidos.

La niña de nueve años, como muchos supervivientes del terremoto de magnitud 7.8 -que mató a más de 44 mil personas en Turquía y Siria-, sufre ahora lo que los médicos denominan síndrome de aplastamiento.

Se produce en extremidades que han estado privadas de circulación sanguínea durante demasiado tiempo y comienza con un fuerte dolor en la extremidad afectada.

En estos casos, las fibras musculares mueren y pasan al torrente sanguíneo, provocando a veces insuficiencia renal.

Al principio, los pacientes parecen estar en buen estado pero luego se deterioran. "Es lo que llamamos 'la sonrisa de la muerte'", afirma el cirujano ortopédico Tarek Mustafa, quien explica que puede causar complicaciones cardíacas y otras potencialmente mortales.

Sham había sido felicitada por su valentía tras tararear una melodía junto a sus rescatadores de los Cascos Blancos, que trabajaron durante seis horas para liberarla del hormigón. Las escenas, captadas en imágenes, se hicieron virales en internet.

"Oirla nos dio fuerza", detalla a AFP Mohamed Nasredine, uno de los voluntarios del grupo, recordando cómo tarareaban juntos la melodía llamada "Damasco".

"Nuestra alegría fue indescriptible cuando salió", comenta Nasreddine, cuyo grupo de Cascos Blancos se hizo famoso por liberar a personas de edificios bombardeados en las regiones del país controladas por los rebeldes durante toda la guerra civil siria.



You can see little Sham is in so much pain. Please help us to treat her and keep her in your prayers. #earthquake #syria #idlib #sham #save #lives #turkey #turkiye pic.twitter.com/A7i986tKWz

Help us to relief her suffering! https://t.co/QRrPFAAqxl

"Sham es uno de los varios pacientes que padecen el síndrome de aplastamiento y que fueron ingresados en los hospitales de la región", precisa el doctor Mustafa.

Los servicios sanitarios de la región de Idlib, controlada por los rebeldes, informaron de al menos 100 casos de este tipo. Muchos son niños traumatizados, algunos conmocionados por la pérdida de uno o ambos progenitores en la tragedia.



La madre y la hermana de Sham murieron cuando el edificio donde vivía la familia se derrumbó en la ciudad de Armanaz, en la provincia noroccidental de Idlib. Su padre y sus dos hermanos también sobrevivieron.

La familia se había trasladado allí en 2019 tras huir de una ofensiva militar del régimen sirio respaldado por Rusia, que recuperó el control de la mayor parte del territorio del país desde que comenzó la guerra en 2011.



Look at Sham praying in the ICU. Help us to save her, https://t.co/QRrPFAAqxl

Never take life for granted. If little Sham can pray in this state what excuse do we have....#sham #earthquake #syria #idlib #turkey #turkiye #savelives pic.twitter.com/76Qg1rFQWE

— Dr Shajul Islam (@DrShajulIslam) February 18, 2023