VIDEO. Pasajeros arman trifulca en avión y uno golpea a un piloto

Un pasajero británico golpeó a un piloto que interrumpió una pelea, luego de que el avión llegara a Creta, Grecia, al finalizar su viaje desde Londres Gatwick.

El Daily Mirror reportó que el piloto estaba tratando de calmar a un hombre al que le habían dicho que la policía se lo llevaría debido a su mal comportamiento a bordo, cuando fue golpeado el martes por la noche.

Después de que el empleado de la aerolínea intentó calmar al hombre, él y sus amigos lo atacaron.

Algunos pasajeros escaparon por la salida trasera, pero luego tuvieron que esperar dos horas en seguridad mientras daban declaraciones a la policía.

The Sun informó que los hombres que causaron el problema tienen 30 años y son de Bermondsey, al sur de Londres. Un video muestra el momento en que los dos hombres atacaron al piloto mientras otros pasajeros, incluidos niños, gritaban de miedo.



@wizzair guessing this is the reason our flight was delayed (5 minutes prior to boarding) for 12 hours… we were then LOCKED in the airport by security with no explanations? Again now been delayed getting on for nearly 24 hours. #wizzair pic.twitter.com/WTIslAlsN1

— Alice Minter (@Minter_Al) May 11, 2022