La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), María Dolores González Saravia Calderón, asegura que la institución será un enlace entre organizaciones sociales y personas defensoras para que participen en la vida pública en esta nueva administración.

“Esta comisión puede ser un puente importante para que estas organizaciones, defensores, procesos sociales, luchas sociales, puedan expresarse, participar y tener una incidencia significativa en el momento actual a partir de sus agendas, esa va ser la tónica, esto es lo que nosotros llamamos el enfoque social de derechos”, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL.

Respecto al enfoque que dice se dará en la gestión para el periodo 2025-2029, destaca su experiencia en trabajo con organizaciones civiles.

Lee también Garantiza María Dolores González autonomía e independencia en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

“Es allí donde yo tengo el anclaje del trabajo que estamos proponiendo, un anclaje en la base de la sociedad, por supuesto tenemos que hablar con los actores políticos y lo vamos a hacer, porque al final los cambios van a requerir del concurso de todas y todos, queremos que la comisión pueda jugar de una manera muy eficaz, fuerte, significativa, este puente”.

La ombudsperson de la Ciudad de México sostiene que en esta administración —que inició el 6 de noviembre pasado cuando rindió protesta ante el Congreso local— se impulsará que los capitalinos vean a los derechos humanos como algo más cercano a ellos.

“Hay un tema cultural, tenemos que empezar a apropiarnos de la idea de los derechos no como algo que sucede sólo en una crisis o en algunas personas, sino un modo de vida, un parámetro de vida (…) y la idea de la comisión es que estos derechos puedan ser cada vez más apropiados por la población, más exigibles y se desarrollen de una manera progresiva”, dice.

Lee también Se ha abatido el rezago y aumentado la eficacia en atención a expedientes, asegura titular de Derechos Humanos de la CDMX

Interrogada sobre las manifestaciones que se realizan en la capital, la presidenta de la CDHCM responde que se han vuelto “una situación cada vez más compleja, pero que como comisión tenemos que velar porque este derecho a la protesta y, en general, todos los derechos humanos sean preservados en esos contextos”.

Advierte que las investigaciones que lleva a cabo este organismo por las detenciones de presuntos participantes en la marcha de la Generación Z, del pasado 15 de noviembre, son sobre la integridad, el derecho a la salud y el debido proceso.

“Dado que son investigaciones que están llevando las visitadurías no se hace público el contenido de las investigaciones, pero son en torno a los temas que comentamos en su momento, que tienen que ver con la integridad, el derecho a la salud y el debido proceso del caso de las detenciones, esos son los temas que se refieren en las quejas. El cómo avanzan y su contenido podremos presentarlas hasta que estas investigaciones concluyan a través de recomendaciones, si es el caso”.

Lee también Derechos Humanos CDMX abre 7 expedientes por marcha de la Generación Z; documenta actos de violencia y detenciones

En este contexto, González Saravia Calderón comenta que acercarán las rutas de trabajo con las instituciones para evitar abusos en materia de derechos humanos durante las protestas.

También comenta que los temas más recurrentes en las quejas ante la CDHCM son en materia jurídica, de acceso a la justicia y al debido proceso, por lo que es necesario implementar medidas.

“Las quejas más numerosas tienen que ver con los temas de acceso a la justicia, debido proceso, también de integridad en el caso, por ejemplo, de las personas en situación de reclusión, seguridad y certeza jurídica y que tiene que ver con todo nuestro sistema, y conocemos sus deficiencias, en términos de procuración e impartición de justicia.

Lee también Memoria y derechos humanos

“Un país que tiene más de 90% de impunidad, casi 100%, durante varios años, requiere tomar medidas muy significativas para romper este círculo de impunidad y generar realmente el derecho a la justicia, a la verdad, a la integridad y el derecho al debido proceso”.

Ante este reto, propone reforzar el área de defensa de la comisión para plantear, con base en las recomendaciones e investigaciones, propuestas sobre cómo mejorar las condiciones en el acceso a la justicia.

“Una línea tendrá que ver con qué podamos hacer a través de la reflexión de quejas, investigaciones. Otra tendrá que ver con la capacidad de articular a una serie de actores sociales e institucionales, particularmente trabajando en este tema y algunas agendas prioritariamente como el de personas en situación de reclusión o personas que han sido víctimas de tortura, para que podamos en conjunto hablar de cuáles podrán ser los estándares y las rutas que nos permitieran ir superando los obstáculos”, asegura.

Los temas más preponderantes y que requieren atención en materia de derechos humanos, de acuerdo con González Saravia, son la atención a grupos de atención prioritaria y/o con una vulnerabilidad mayor.