Una mujer que vive en California, Estados Unidos, contrajo cáncer de piel luego de sufrir un corte mientras le hacían la manicura. Se trata de Grace García, de 50 años, una madre de tres hijos que vive en San Gabriel, cerca de Los Ángeles.

La señora García durante más de dos décadas se había arreglado las uñas en un mismo salón. Sin embargo, en noviembre del 2021 decidió aventurarse a ir a un nuevo local que tenía un aspecto elegante.

Mientras le estaban haciendo la manicura a la profesional cortó la cutícula de su dedo anular derecho. “Ella me cortó, y el corte no era solo un corte de cutícula normal. Ella me cortó profundamente y esa fue una de las primeras veces que me pasó. Me he estado haciendo (las uñas) durante años y años y años. Estaba molesta”, comentó Grace al medio ‘Today’.

Al llegar a su casa se colocó una pomada antibiótica en su herida, pero al paso de los días esta no mejoraba y cada vez se ponía peor. La señora García decidió volver al salón para quejarse.

“Estaba molesta y regresé, y les dije que la señora me cortó y todavía me molesta el dedo”, contó. Sin embargo la única respuesta que recibió fue: “Oh, la despedimos después de muchas quejas” y eso fue todo lo que le dijeron.

Con el pasó de los días, la señora notó que le empezó a salir un bulto de color oscuro, el cual era muy sensible al tacto. La mujer decidió ir en abril de 2022 al médico general, quien la remitió a un dermatólogo.

Cada vez el bulto se volvía más grande y parecía que fuese una herida abierta. Además, en su dedo comenzó a crecer una verruga, por lo que los médicos ordenaron que se realizará una biopsia.

Este procedimiento médico reveló que la señora García tenía cáncer de piel en etapa 1, denominado carcinoma de células escamosas causado por Virus de Papiloma Humano (VPH). Luego de eso, la mujer tuvo que ser sometida a una cirugía de Monhs, un procedimiento que permite que los médicos puedan ver el 100% del cáncer y para luego extraerlo.

El médico de la paciente Dr. Teo Soleymani, dermatólogo de UCLA Health, le comentó al ‘Daily Mail’ que el VPH tiende a transmitirse más sexualmente. “'En el caso de Grace, ella tenía una lesión, que se convirtió en la puerta de entrada. Así que esa piel gruesa que tenemos en las manos y los pies actúa como una barrera natural contra las infecciones y cosas por el estilo. (Pero para la Sra. García) ese ya no era el caso, y el virus puede infectar su piel”, comentó.

Afortunadamente, la Sra. García no requirió más tratamiento, pero debe visitar frecuentemente el dermatólogo para hacerse chequeos. Los médicos creen que el VPH pudo entrar por la herida al utilizar un equipo que no se había esterilizado antes.

