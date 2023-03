Una mujer, muy enamorada de su trabajo, se encontraba en una reunión semanal con todo su equipo, ella fascinada por TikTok y sus videos rápidos, decidió grabar un videoclip mientras se escuchaba su director de fondo, sin pensar que este pequeño error le podría quitar el trabajo de sus sueños, ya que cometió una negligencia grave.

La autora de esta anécdota que atrae a millones de personas en las redes, se llama Michelle y tiene 24 años. Esta joven de California afirmó en un medio estadounidense llamado ‘Insider’, que hasta agosto se desempeñó como líder de producto para una campaña de tecnología en el Reino Unido.

"Me despidieron de mi empleo IT remoto, con un sueldo anual de seis cifras, porque publiqué un clip de TikTok en Internet", aseguró Michelle, por medio de una publicación en su cuenta de TikTok.

Michelle indicó que el episodio en cuestión ocurrió el primero de agosto a las cuatro de la mañana cuando estaba en una reunión virtual, que por la diferencia horaria entre Estados Unidos y Reino Unido tuvo que ser en la madrugada. En ese momento, se le ocurrió la magnífica idea de hacerse una taza de café.

Minutos después, encendió la cafetera y preparó la bebida, sin embargo, se le olvidó poner la taza debajo de la máquina y el líquido se cayó sobre la mesa, ensuciando todo el lugar.

Ante esta situación, Michelle creyó que el error cometido resultaría siendo viral en TikTok, por esta razón se grabó a sí misma reaccionando a todo el problema con su café.

"Realicé una grabación rápida del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité 'maldita sea'. Puse pausa a la filmación y la subí a la red social", dijo Michelle.

Lee también: Mostrar el dedo medio a tu vecino es un "derecho otorgado por Dios", dice juez en Canadá



Hasta el momento, nada había pasado, pero Michelle no se había percatado que en su video se alcanzaba a escuchar la charla que estaba dando su jefe de producto.

La joven aclaró que 24 horas después de su grabación, las personas que hacen parte de recursos humanos se pusieron en contacto con ella, pues al parecer un integrante de la empresa había visto y escuchado el video. "Me dijeron: 'Hey, alguien nos envió este clip y te vamos a despedir de la empresa inmediatamente por 'negligencia grave'", declaró.

Recursos Humanos le comentó , según dijo en ‘Insider’, que la sacaron por haber grabado un video personal en las redes sociales durante su horario laboral y por haber revelado una conversación ‘confidencial’ sin el consentimiento de su jefe o de sus compañeros. Además, la sancionaron de esta forma por haber traicionado la confianza que la empresa le había brindado.

"Mis colegas no estaban hablando de nada súper confidencial. Sinceramente, apenas se los oye de fondo, pero desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron. No me quedó más remedio que aceptarlo, se trató de un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada", expresó la joven de 24 años, quien lucía bastante afligida.

Tras darse cuenta que todo era verdad, Michelle comentó que lloró por cinco minutos, ya que hace unas semanas le habían subido el sueldo.

Tras haber sido despedida, la joven decidió crear su propia empresa en la que crea softwares para compañías. En la actualidad, se dedica a su emprendimiento y, en horas no laborales, hace lo que más le gusta que es crear videos para las redes sociales.

Lee también: VIDEO: Mujer juzga a joven por su vestimenta en el Metro de la CDMX; "Incitas a pecar", le dice

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

vare