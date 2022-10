VIDEO. Momentos de terror en Japón; así sonó la alerta por lanzamiento de misil norcoreano

El lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte desató pánico en Japón, donde el gobierno pidió a sus ciudadanos en Hokkaido buscar refugio “de inmediato”.

La advertencia de Japón se dio ante el temor de que el misil pudiera impactar en tierra.

Por medio de Twitter, el sitio BNO News compartió un video donde se puede apreciar las calles de Japón mientras suena la alerta de misil.

"Las sirenas sonaron en todo Japón cuando se les dijo a las personas que buscaran refugio para el lanzamiento de un misil de Corea del Norte; la amenaza ya ha pasado", se lee en el tuit.



WATCH: Sirens wailed across Japan as people were told to seek shelter for a North Korean missile launch; the threat has now passed pic.twitter.com/6nCpZuebCk

— BNO News (@BNONews) October 3, 2022