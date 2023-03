El caso de una meteoróloga de Los Ángeles se ha vuelto viral en redes sociales luego de que colapsara en plena transmisión en vivo.

Los hechos ocurrieron la mañana del sábado cuando Alissa Carlson Schawartz, una copresentadora de CBS news, acababa de hablar para entregar su informe meteorológico, cuando pareció ponerse pálida mientras que se inclinaba hacia su escritorio.

No obstante, en el video se muestra a Schwartz tratar de mantener el equilibrio cuando sus ojos se pusieron en blanco y parece desplomarse hacia adelante hasta que su cabeza casi golpeó la mesa y posteriormente caer al suelo.

Mientras que sus copresentadoras Nichelle Medina y Rachel Kim, piden a la producción realizar una breve pausa ante los acontecido.

"Vamos a tomar un breve descanso ahora mismo". “Sí”, estuvo de acuerdo Kim, mientras la cadena pasaba al comercial.

#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air

#LosAngeles | #California

Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023