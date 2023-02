Recientemente en redes sociales se ha dado a conocer un nuevo caso de brutalidad por parte de policías en Estados Unidos, ahora en Los Ángeles, California, en contra de un hombre negro que se encontraba en una silla de ruedas y fue asesinado a tiros.

De acuerdo con la revista TIMES, el hombre identificado como Anthony Lowe Jr, de 36 años, fue abatido por policías del condado de Huntington Park, en el sureste de Los Ángeles el pasado jueves 29 de enero.

En las imágenes que se viralizaron a través de redes sociales se observa al hombre en su silla de ruedas que intenta correr sobre sus rodillas mientras un policía le apunta con un arma.



Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy

— Mike Sington (@MikeSington) January 31, 2023