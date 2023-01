En Quito, Ecuador, en el barrio Nuestra Señora de la Merced ocurrió un hecho que conmocionó a los habitantes de la zona y a los internautas, pues a un perrito callejero le robaron su casa.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad y se puede ver que dos sujetos que se movilizaban en una camioneta, descienden del vehículo y se llevan la vivienda de ‘Manchas’, nombre que le dieron los vecinos al can, en medio de la noche.

Una habitante de la zona identificada como Carolina Arcos en conversación con el medio Ecuavisa, afirmó que los delincuentes batallaron para llevarse la estructura. “La casa estaba empotrada en el piso y la pared con unos pernos. Los sacaron para robarse la vivienda”, contó.

Asimismo, reveló que ‘Manchas’ fue abandonado hace más de seis años en el barrio y ha conseguido ganarse el cariño de los vecinos, quienes lo cuidan y alimentan. Además, el can es el principal guardián de la calle porque evita que personas desconocidas se acerquen al barrio.

Al ver que el perrito dormía en la calle bajo el sol y la lluvia, los vecinos decidieron recoger dinero para comprarle una pequeña casa de madera. “Conseguí la donación de la casa y con la ayuda de algunos vecinos la pintamos”, afirmó Arcos.

Esta historia se volvió viral en redes sociales y al parecer fue vista por los ladrones, quienes se mostraron conmovidos y devolvieron la casa junto con una nota en la que se arrepentía de haber causado un daño a ‘Manchas’.

“¡Perdón! No creímos que tuviera dueño porque no vimos al perrito y quisimos dársela a un perrito que no tiene casa y vive más abajo. Vamos a venir a darle comida, no quisimos hacerle daño”, se lee en el escrito.

