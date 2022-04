Candela, joven de 24 años, se desvaneció justo cuando un ferrocarril estaba ingresando a la estación Independencia, en la localidad de González Catán, al oeste de Buenos Aires, Argentina, y cayó debajo del tren.

El hecho ocurrió el martes 29 de marzo, pero se volvió viral en las últimas horas en las redes sociales tras a la difusión del video del accidente. La víctima se encontraba en el andén cuando, a las 14:34, hora local, protagonizó el incidente que causó conmoción entre los presentes en el lugar. Tras el suceso, fue rápidamente asistida por personal de salud y luego trasladada a un hospital.

En el video liberado por la empresa de ferrocarriles, se ve a la mujer, vestida íntegramente de blanco, en la zona del anden. De repente, se la puede notar aparentemente mareada, mientras camina hacia las vías y se desvanece frente al tren, que justo en el momento llega a la estación. La reacción de los demás pasajeros denota una preocupación extrema. A continuación, un hombre se acuesta en el suelo para intentar rescatarla en conjunto con la seguridad de la estación. Luego, en un requerimiento de rutina, el personal médico y la Policía, reanimaron a la víctima que estaba en shock.

Después del suceso traumático, la protagonista de este accidente fue trasladada al hospital Alberto Balestrini, ubicado en la zona de Ciudad Evita. Según informó a LA NACIÓN la empresa de ferrocarriles, Candela presentaba politraumatismos varios y pérdida de conocimiento. Afortunadamente, tras algunos días de recuperación, la joven fue dada de alta.

En diálogo con LA NACIÓN, la joven, madre de una niña de 2 años, contó que iba a abordar el transporte para comer con sus amigas, cuando sucedió lo impensado. “Del accidente no recuerdo nada. Solamente me acuerdo cuando estaba tirada en el piso, con la gente a mi alrededor ya cuando ingresé al hospital”, relató.

Respecto a las lesiones y a los tratamientos que deberá afrontar, agregó: “tuve una fractura de costilla que me perforó el hígado y estuve bastante mal con eso, me demoró algunos días y fue lo más peligroso que afronté. Después sufrí una contusión al costado de la cabeza, arriba de la oreja, y a raíz de eso no escucho bien, sumado a una fractura de cráneo entre la nariz y la ceja”.

Aún sin poder creer que está hoy contando su vivencia, Candela relató cómo sigue su largo proceso de rehabilitación: “estoy en tratamiento para el tema de la audición, nutrición, y tengo que hacerme estudios neurológicos. Estoy viendo si puedo conseguir de alguna manera que me faciliten algún turno para hacérmelos, en el hospital donde me atendí no tienen los medios para la atención que necesito”, señaló.

Por otra parte, Candela se encuentra en búsqueda de un empleo. Según contó, su situación laboral cambió desde hace dos meses cuando encabezaba un emprendimiento gastronómico que no prosperó y tuvo que cerrar sus puertas.

Lee también: "Oro blanco": ¿cuál es la situación del litio en el mundo?

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

agv