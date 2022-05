La noche del sábado una joven fue captada en video en el barrio El Paseo Molino, en Uruguay, luego de que un hombre le tapara la boca y la amenazara con quitarle la vida, sino hacía lo que él le pedía, cuando una mujer que transitaba por la calle ataco al secuestrador.

A través de una cámara de seguridad, quedó captado el momento en el que un hombre somete a la víctima, mientras que la mujer quien transitaba en el lugar se abalanzó contra el agresor y comenzó a golpearlo, mientras el hombre trataba de llevarse a la joven.

La joven identificada como Celilia de 22 años, indicó que el hombre la habría amenazado poniéndole una navaja en el cuello, para después abusar sexualmente de ella.

A través de una publicación de Twitter, la joven agradeció la ayuda por parte de la mujer transgénero, quien arremetió contra el hombre en el momento en el que estaba apunto de llevársela.

"La verdad no sé de que forma agradecerle a "Dani" la chica que me salvo. Ella es una mujer trans (cabe destacar) y trabaja en la noche. Una caja de bombones? Es un agradecimiento cualquiera. Dinero? Nunca será el suficiente. Y yo, soy una trabajadora como cualquiera", escribió en la red social.

La publicación del video no tardó en hacerse viral en redes, donde miles de usuarios reaccionaron y compartieron la publicación.



IMPACTANTE REALMENTE: una joven de 22 años fue retenida y amenazada por un hombre, en el barrio Paso Molino. Le puso una navaja en el cuello y se la llevaba. No le quiso robar. Todo indica que quiso abusar sexualmente de la joven. Por suerte otra mujer vio lo que sucedía y ayudó pic.twitter.com/iwVMLc7HM3 — Diego Píriz (@diegopirizg) May 24, 2022

Joven denuncia intento de secuestro en Uruguay

Una joven de 22 años denunció que un hombre intentó secuestrarla el sábado sobre las 22:00 en Paso Molino. “Me sorprende por detrás, me tapa la boca para que no pueda gritar y me pone una cuchilla en el cuello”, contó el martes.

“Me decía que no gritara y que hiciera como si fuera la pareja de él”, dijo en conversación con Subrayado (Canal 10) la joven, que caminaba por Agraciada y Pilar Costa cuando sucedieron los hechos. “Fue una cuadra entera, recién me suelta en la esquina cuando una chica se entromete, se le tira encima, y le empieza a pegar para que me suelte”, puntualizó. Los hechos que relata quedaron grabados en una cámara de seguridad que había en el lugar.

“(Después de que me soltara) atinamos a perseguirlo y decirle a cualquiera que se cruzara que me había puesto una navaja en el cuello, y ahí se sumaron varios vecinos a perseguirlo, hasta que llegó un momento que (el hombre) se perdió”, relató la joven.

Lee también: "Sobreviví a un secuestro pero parte de mí murió ese día": mujer narra calvario de cuatro horas

Luego llamó a la Policía. Como informó el Ministerio del Interior, en la llamada al 911 la víctima denunció una rapiña. Sin embargo, la chica manifestó que amplió su declaración un día después porque para ella “todo indica que fue un intento de secuestro”.

En este sentido, la chica expresó que si el incidente se hubiera tratado de un intento de rapiña, el individuo se hubiera llevado la mochila. “Pero me hizo caminar una cuadra ahorcándome con una cuchilla en el cuello”, afirmó.

Efectivos policiales detuvieron al hombre, de 53 años y poseedor de antecedentes penales, el martes. El caso está en manos de la fiscal Angelita Romano.

vare/rmlgv