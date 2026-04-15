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Cracovia.- El diputado de , Konrad Berkowicz, de la formación ultranacionalista Confederación, provocó una oleada de protestas al mostrar durante su intervención desde la tribuna del Parlamento una bandera de Israel modificada con una esvástica nazi en lugar de la estrella de David.

"Israel está cometiendo un genocidio ante nuestros ojos con una crueldad extrema. Israel es un nuevo Tercer Reich", dijo el diputado durante una sesión plenaria sobre el conflicto en Medio Oriente, tras lo cual desplegó una imagen de la bandera de Israel retocada con la cruz gamada en el centro.

El diputado afirmó que "así es como debería lucir el símbolo nacional israelí".

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El acto, que coincide con la conmemoración del Día del Holocausto y la Marcha de los Vivos en el campo nazi de Auschwitz-Birkenau, fue calificado de "vergonzoso" por la diplomacia estadounidense.

El embajador de Estados Unidos en Polonia, el judío ortodoxo Tom Rose, sostuvo en un mensaje de la red social X que "los judíos ya no nos dejamos pisotear", por lo que se defenderán "con todas sus fuerzas" para "derrotar a sus enemigos".

Medidas disciplinarias al diputado que mostró bandera de Israel con esvástica

El presidente de la Cámara Baja polaca, Włodzimierz Czarzasty, calificó la exhibición del símbolo nazi en la bandera israelí de "totalmente injustificable", llamó al orden al diputado y aseguró más tarde que se tomarán medidas disciplinarias contra él.

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Asimismo, otro diputado, Sławomir Ćwik solicitó la intervención de la fiscalía, al considerar que Berkowicz cometió un delito de exaltación de sistemas totalitarios e incitación al odio.

Según el Código Penal polaco, ese tipo de actos pueden ser castigados con hasta tres años de prisión.

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