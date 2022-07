En política, cada gesto, cada acción, cuenta. Y dejar esperar al presidente ruso, Vladimir Putin, no es poca cosa.

Es justo lo que sucedió este martes durante la visita de Putin a Teherán, donde se reunió con su par iraní, Ebrahim Raisi, y con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.

Fue durante el encuentro bilateral programado con Erdogan que Putin se quedó esperando, según periodistas, unos 50 segundos.

Suficientes para mostrar que si una cualidad no tiene el líder ruso, es la de la paciencia. A lo largo del video publicado en redes, se ve a Putin inquieto, haciendo muecas, evidentemente molesto y, cuando finalmente aparece Erdogan, mueve los brazos como diciendo: “Ya era hora”.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022