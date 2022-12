Londres.- La policía arrestó y acusó de asalto a un hombre después que alguien presuntamente arrojó un huevo al rey Carlos III durante una visita al ayuntamiento de una ciudad. La policía de Bedfordshire dijo que un hombre veinteañero era interrogado por el asalto.

Carlos III hablaba con gente frente al ayuntamiento de Luton, 46 kilómetros al norte de Londres, cuando aparentemente le arrojaron el huevo. Su personal de seguridad lo trasladó a otra parte y el monarca siguió estrechando manos y conversando.

El rey ha viajado por Gran Bretaña desde que asumió el cargo tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, en septiembre pasado. Esperaba visitar una estación de tránsito y una gurdwara, o templo sij, entre otros lugares en Luton.

El mes pasado, un hombre de 23 años fue arrestado después que se arrojaron huevos a Carlos y la reina consorte Camila, durante una visita a York, en el norte de Inglaterra. El hombre quedó en libertad bajo fianza.

