Hay conmoción en el estado de Indiana, EU., luego de que fuera difundido un video de un menor en pañales apuntando con un arma indiscriminadamente.

El hecho fue calificado como una irresponsabilidad por parte de sus padres, pues luego se conoció que tiene apenas cuatro años y que la pistola, en efecto, pertenecía a su papá.

Shane Osbourne, de 45 años, quiso argumentar que él no sabía de la presencia de ese elemento en el hogar: “Nunca he traído un arma a esta casa, si la hay, es de mi prima”, dijo a la Policía.

NEW: Neighbors who saw a toddler in diapers wandering around a Beech Grove, Indiana, apartment complex with a loaded handgun called police. The incident was caught on building cameras. The father - who lied that he didn’t own a gun - was arrested. #inlegis https://t.co/FPpHFNi4rn pic.twitter.com/UGic373G4L

— Shannon Watts (@shannonrwatts) January 15, 2023