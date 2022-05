VIDEO. Balean a hombre afuera del Grand Central Market en Los Ángeles

Las autoridades investigan un tiroteo, después de que un hombre recibió un disparo afuera del Grand Central Market en el centro de Los Ángeles este sábado por la tarde.

Telemundo indicó que la búsqueda de un sospechoso continúa.

El Departamento de Policía de Los Ángeles mencionó que se ha establecido un perímetro en el área, y los oficiales están trabajando para despejar el muy concurrido Grand Central Market y su área del sótano, donde la gente se escondía del tiroteo.

El Grand Central Market emitió un comunicado este sábado después del tiroteo que dice:

"Esta tarde se produjo un incidente aislado entre dos personas fuera de Grand Central Market en la vecina Hill Street. Nuestros inquilinos e invitados del mercado están a salvo.

"Si bien el incidente no tuvo lugar dentro de Grand Central Market, reforzaremos la seguridad y trabajaremos de manera proactiva con las autoridades correspondientes para evaluar más a fondo la situación.

"Grand Central Market se enorgullece de ser un refugio seguro para las cocinas y culturas globales de Los Ángeles; estamos devastados de que algo ocurra tan cerca de nuestra puerta".

La investigación seguía en curso, reportó ABC7 News.

I’m at Grand Central down town and several gun shots just rang out pic.twitter.com/UE9ZG3SYyi

— Notorious TDB (@TinaDesireeBerg) May 14, 2022