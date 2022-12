Un hombre cuyo barco naufragó en medio de una tormenta en la costa del norte de Australia sobrevivió casi 24 horas en unas aguas infestadas de cocodrilos y tiburones aferrado a una madera a la deriva.

El hombre originario del estado de Queensland fue hallado el miércoles por un equipo de rescate aéreo flotando en el estrecho de Torres, situado entre Australia y Papúa Nueva Guinea, a dos kilómetros de los restos de su bote.

Estaba "aferrado a una madera a la deriva", según la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia.

Lee también: Australia tiene carriles fosforecente por las noches

A man has survived for more than 24 hours by clinging to a piece of wood in crocodile and shark-infested waters in a remote part of the Torres Strait after his dinghy capsized.

The man was travelling between islands, but an alarm was raised when he did not arrive.#9News pic.twitter.com/NsU2zWIz1E

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) December 21, 2022