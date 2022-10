El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó este lunes con lanzar nuevos bombardeos masivos contra ciudades ucranianas si Kiev perpetra "atentados terroristas" de envergadura en Rusia, como el ataque que este sábado dañó el puente de Crimea, considerado una de sus obras magnas.

"Con sus acciones, el régimen de Kiev se puso del lado de las formaciones terroristas internacionales, de los grupos más odiosos. Dejar sin respuesta este tipo de crímenes ya no es posible", dijo el jefe del Kremlin al inaugurar una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia.

The Shevchenko Park in central Kyiv was hit by Russia's mass missile strike on the morning of Oct. 10.

A crater from a blast is seen right by the children's playground in the park.

Video: Larry Beitzel pic.twitter.com/X8cF0DucI9

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022