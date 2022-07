El parque Plaza Sésamo ubicado en Philadelphia ha recibido una lluvia de críticas de racismo, tras difundirse un video donde uno de sus personajes parece negarse a saludar a dos niñas afroestadounidenses.

El incidente ocurrió este fin de semana, cuando las menores se encontraban de visita en el parque para celebrar el cumpleaños de una de ellas.

En su cuenta de Instagram, la madre, que se identifica como Jeezy, compartió el video del suceso.

“Voy a seguir publicando esto, porque esto me tiene muy enojada. Estábamos saliendo de Sesame Place y las niñas querían parar para ver a los personajes. ¡Esta persona repugnante descaradamente les dijo a nuestras hijas que NO y luego procedió a abrazar a la niña blanca junto a nosotros!"

Y agregó: "Luego, cuando fui a quejarme de ello, me miraron como si estuviera loca. Pregunté a la señora quién era el personaje y que quería ver a un supervisor y me dijo que NO SABÍA. ¡No volveré a pisar @sesameplace nunca más! Y por favor, siéntanse libres de repostear esto. Estaba tan enojada que paré el video pero me enojó tanto cuando les dijo descaradamente que no”.



En el video, que lleva más de 636 mil reproducciones, se puede ver cómo el personaje de Rosita va desfilando muy cerca de las personas, saludando. Se ve cómo da la mano a un niño anglosajón y a una adulta.

Sin embargo, cuando se aproxima a las pequeñas, Rosita hace un movimiento negativo con la mano y con la cabeza y sigue caminando, sin saludarlas.

“¡Las vio y dijo que no! Muy vergonzoso e hiriente. Seguiré pubicando este video todos los días, hasta que la situación se arregle”, escribió Jeezy en otro post en Instagram.

B’Ivory LaMarr, abogado que representa a la familia, dijo, en declaraciones que reproduce la cadena ABC News, que “aunque odiamos especular y considerar la 'raza' como el factor motivador, lo que explicaría las acciones del artista, tales acciones, tanto antes como después de que las niñas se acercaran, sólo nos llevan a una conclusión”.

Agregó que “Aunque Sesame Place pretende representar la inclusión y la igualdad, esto no fue lo que se demostró el pasado sábado.

Estamos investigando este incidente y ejerceremos todos los recursos legales posibles para seguir protegiendo a esta familia".

La disculpa

En un comunicado, Plaza Sésamo se disculpó por lo ocurrido, pero aseguró que “la intérprete de Rosita no ignoró intencionalmente a las niñas y está devastada por el malentendido”.

Según la empresa, el artista que interpretaba a Rosita explicó que “el gesto de 'no' con la mano que se ve varias veces en el video no estaba dirigido a ninguna persona específica, sino que era una respuesta a múltiples solicitudes de alguien en la multitud que le pedía a Rosita que cargara a su hijo para una foto que no está permitida”.

Aseguró que “nuestra marca, nuestro parque y nuestros empleados defienden la inclusión y la igualdad en todas sus formas. De eso se trata Sesame Place y no toleramos ningún comportamiento en nuestros parques que sea contrario a ese compromiso”.

También dijo haberse acercado a la familia para disculparse y haberlos invitado a conocer y saludar a los personajes del parque, pero la madre de las pequeñas aseguró que no ha tenido comunicación con la empresa desde que trató de acordar un horario para hablar.

Sesame Place afirmó que se están tomando medidas para mejorar y que entrenará a los empleados de una mejor manera para ofrecer una experiencia “inclusiva, equitativa y entretenida” para los asistentes al parque.

