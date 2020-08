Vicepresidente de EU pide liberación de expresidente de Colombia, Álvaro uribe; lo llama "héroe"

Washington.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió este viernes la puesta en libertad del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), bajo arresto domiciliario desde la semana pasada, al que calificó de "héroe".

"Respetamos las instituciones colombianas y su independencia, pero estando el expresidente Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este Héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, se defienda como un hombre libre", dijo Pence.

El vicepresidente hizo esta declaración en Twitter tras conversar con el presidente colombiano, Iván Duque, miembro del mismo partido que Uribe, el derechista Centro Democrático.

"Hoy hablé con nuestro gran aliado el presidente Iván Duque de Colombia. El presidente, Donald Trump, y yo agradecemos nuestra alianza por la libertad en el hemisferio y nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de drogas", sostuvo Pence.



But, as Former President @AlvaroUribeVel is under house arrest, we join all freedom loving voices around the world in calling on Colombian officials to let this Hero, who is a recipient of the US Presidential Medal of Freedom, defend himself as a free man.

— Mike Pence (@Mike_Pence) August 14, 2020