Caracas.— Un apagón registrado ayer de madrugada dejó a oscuras a Venezuela, incluida la capital, Caracas, informó el gobierno, que atribuyó la falla a un “sabotaje” del sistema por parte de la oposición en medio de sus denuncias de fraude electoral. El apagón afectó de manera “total o parcial” los 24 estados de este país, donde las fallas son frecuentes.

“El fascismo desesperado ataca al pueblo, pero juntos superaremos esta nueva arremetida”, escribió Maduro en su canal en Telegram, que calificó la falla de “ataque criminal”. Los apagones son frecuentes en Venezuela desde hace una década, sobre todo en provincia.

El gobierno los atribuye siempre a intentos de desestabilización opositores, pero los expertos desestiman ese argumento y los vinculan a falta de inversión, impericia y corrupción. “Todos los servicios se están chequeando, se están revisando”, dijo más temprano el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, al canal estatal VTV. “Ya comienza a energizarse la red y comienzan a recibir energía eléctrica algunos sectores de acá de Caracas”. “Es un proceso que va ocurriendo poco a poco, pero es un proceso que se hace en medio de la seguridad de lo que se está haciendo para no caer en errores”, señaló.

Lee también Cuenta "Anonymus" de la "extrema derecha" había amenazado con apagón nacional en Venezuela: Nicolás Maduro

Un paciente espera durante un apagón al interior del Centro de Diálisis de Occidente, en Maracaibo. Foto: Henry Chirinos EFE

El servicio se hizo intermitente en algunos sectores del país entrada la tarde, con reportes de restablecimiento seguidos de caídas.

“Hemos puesto en práctica el Plan Centella, ese es un plan que tenemos para cubrir cualquier situación a nivel nacional. En este caso de transporte y patrullaje, hemos sacado todas las unidades motorizadas, camiones, vehículos tácticos y no tácticos, civiles, para apoyar al pueblo en su desplazamiento”, dijo el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en un contacto telefónico con el canal estatal VTV. Dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través del Comando Estratégico Operacional, activó el sistema defensivo territorial, así como una “fuerza de choque”, que incluye a un centenar de oficiales ingenieros eléctricos e hidráulicos, para dar atención a los distintos servicios básicos en el país. Padrino López añadió que los militares también están desplegados en todas las fronteras de Venezuela y que, hasta el momento, no se ha reportado ninguna incidencia.

Este apagón ocurre cuando el país vive una crisis política luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara ganador a Maduro con base en unos resultados que aún se desconocen de forma desagregada, lo que es considerado por el antichavismo y diversos países como una de las señales del “fraude”, denunciado por la Plataforma Unitaria Democrática, que insiste en la “victoria” de Edmundo González Urrutia.

Lee también Caracas sufre apagón que el gobierno de Maduro atribuye a un "sabotaje"

La denuncia de fraude es vista desde el chavismo como parte de un complot contra Maduro. Durante la campaña, de hecho, denunciaron supuestos planes para afectar el vulnerable sistema eléctrico.

“No lograron sus objetivos como ellos [oposición] esperaban”, siguió el ministro Cabello, “que el país estuviera incendiado un mes después de las elecciones”.

La reelección de Maduro fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

Lee también Nicolás Maduro llama a la "calma" ante apagón nacional que califica de "ataque criminal" del fascismo

Lula no reconoce victoria de Maduro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió en que no reconoce la victoria electoral de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, pese a la decisión de la Corte Suprema de ese país a favor del mandatario chavista y, aclaró, que tampoco avala el triunfo del abanderado de la oposición González Urrutia. Lula dijo durante una entrevista con una radio brasileña que él no “cuestiona” al Supremo de Venezuela, pero explicó que, en su opinión, esta institución no es la adecuada para dirimir la disputa.

El opositor González, de 75 años, estaba justamente citado para el viernes en la fiscalía, que abrió una investigación penal en su contra. Es el tercer llamado, después de ignorar los anteriores. Una nueva ausencia del opositor, en la clandestinidad, llevaría a la emisión de una orden de detención. No está claro cómo queda el procedimiento en medio del apagón nacional, aunque el canal estatal VTV reportó el desacato sin hacer referencia a un eventual pedido de captura.