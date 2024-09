Caracas.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó el jueves una serie de pequeños fragmentos de audio en los que asegura que se escucha hablar al excandidato presidencial opositor Edmundo González sobre la situación en Venezuela tras las cuestionadas elecciones de julio y con los que pretendía mostrar que no fue coaccionado por las autoridades como afirmó el exdiplomático.

En las grabaciones, se escucha la voz de un hombre que Rodríguez identifica con Edmundo González hablando de llamados a la paz o a la unidad de los venezolanos. Los audios, no obstante, no contienen ninguna mención explícita a que el excandidato opositor admite su derrota en las pasadas elecciones frente al mandatario Nicolás Maduro, como aseguró el gobierno esta semana.

El miércoles, las autoridades de Venezuela publicaron una carta firmada por González en la que acataba los resultados oficiales anunciados sobre la victoria de Maduro a cambio de poder salir del país hacia España, donde recibió asilo. El opositor aclaró después que fue coaccionado para firmar para poder obtener el salvoconducto de salida de Venezuela.

Para desmentir la coacción, Rodríguez presentó los fragmentos de audio. Eran grabaciones parciales, cortadas, breves, con ruido de ambiente y en los que aparecía otra voz distorsionada, según el presidente de la Asamblea, para proteger la identidad del interlocutor de González.

Tampoco explicó en qué condiciones fueron grabados.

El Dr. Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional, mostró en rueda de prensa pruebas contundentes de la verdad. Tenemos la suficiente fuerza moral para plantarnos firme y desmentir al fascismo ante el mundo. ¡La verdad es revolucionaria! pic.twitter.com/vgAYZYhLxY — Daniel Enrique Salas (@DanielsalasUDS) September 19, 2024

Lee también Elecciones Venezuela: Misión de la ONU observa crímenes de lesa humanidad

Audio no confirma supuesta mención sobre resultados electorales

En uno de ellos se escucha presuntamente al opositor decir: “Lo que he hecho es llamados a la paz, a la reconciliación, a la unidad de los venezolanos. La verdad es que... sobre esa plataforma es que yo me he montado”. En otro, menciona: “Yo me quiero ir a dormir con ese tema resuelto”. Pero no se oye ninguna mención explícita sobre los resultados o la victoria electoral.

La mayoría de los audios seleccionados por Rodríguez apuntaban a mostrar que se trató de una conversación cordial y no coaccionada.

“Hemos demostrado que los dos portavoces (González y un interlocutor que lo acompañó) establecieron la columna vertebral de la comunicación” publicada el miércoles, dijo Rodríguez en declaraciones a la prensa en referencia a la carta presentada con la firma de González.

El presidente de la Asamblea también recordó que, en su primera declaración, tras arribar a España, el opositor no dijo que recibió alguna amenaza para firmar la carta antes de su partida.

Lee también Maduro asegura que González Urrutia le pidió "clemencia" para salir de Venezuela

“Si, en efecto, él consideraba que debía denunciar la presión, bastaba que colocara una línea en este papel, en este comunicado”, aseveró Rodríguez, en alusión a la primera declaración del excandidato presidencial en España. “No lo dice, porque no es verdad”, subraya el titular de la Asamblea.

Rodríguez, que pidió al opositor retractarse, insistió el jueves que González en la carta acataba la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, integrado por magistrados que formaron parte del gobierno, que dio a Maduro ganador de las elecciones y que dejaba Venezuela “de manera voluntaria”.

González, quien tenía una orden de detención, en la víspera publicó un vídeo en su cuenta en la red social X, antes Twitter, donde manifestó que “el mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación”.

#Comunicado a los venezolanos para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela pic.twitter.com/SULvChfo9n — Edmundo González (@EdmundoGU) September 18, 2024

Lee también Edmundo González Urrutia afirma que España no lo obligó a exiliarse

Según el opositor, mientras estaba en la residencia del embajador de España en Caracas el presidente de la Asamblea Nacional y su hermana, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tenía que suscribir para “permitir mi salida del país; en otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias”.

Su declaración se produjo el miércoles, justo después que Rodríguez, cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro, mostró públicamente la misiva.

González huyó al exilio luego de que España le otorgara asilo político ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas por varios delitos, entre ellos el de conspiración, tras las cuestionadas elecciones que le dieron la victoria a Maduro y que fueron señaladas por falta de transparencia y de verificación independiente.

desa/mgm