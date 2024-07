La comunidad internacional reaccionó dividida al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela: mientras algunos expresaron sus dudas y rechazaron lo que consideran "fraude", otros se apresuraron a felicitar al presidente Nicolás Maduro, declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente chileno, Gabriel Boric, quien declaró en X que "el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados". Añadió que "desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".

Estados Unidos externó igualmente su preocupación. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, dijo que "tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad de los votos ni del pueblo venezolano. Es crítico que cada voto sea justo y transparente". Alertó de que la comunidad internacional "los observa muy detenidamente y responderá en consecuencia".

Antes incluso de que el CNE declarara ganador a Maduro, con 51.20% de votos contra 44.2% del opositor Edmundo González Urrutia, el presidente argentino, Javier Milei, calificó a Maduro de "dictador", ante el retraso del anuncio de los resultados. "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica", aseguró.

Maduro le respondió a ambos. ""¡Bicho cobarde, no me aguantas un round!", espetó a Milei. "¡No al nazi fascista de Milei!", proclamó en su mensaje de agradecimiento por haber sido declarado ganador. A Boric, le dijo que no necesita de su "devaluado reconocimiento".

Pero Milei y Boric no fueron los únicos en expresar sus dudas. "Ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela", publicó el canciller peruano Javier González-Olaechea, en la red social X.

En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo dijo que "recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE (Consejo Nacional Electoral de Venezuela). Por eso, son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca, deben defender el voto de los venezolanos".

El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, calificó como "fraudulenta" la proclamación de triunfo de Maduro y expresó su "repudio", en un comunicado. Costa Rica, indicó, se unirá a "los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano".

En X, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo: "Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él".

El "triunfo de la dignidad"

Pero también hubo lluvia de felicitaciones para Maduro.

El primero fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que "hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones".

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, también felicitaron al "hermano Maduro".

"A ti Nicolás presidente, a Cilia (Flores), al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), a la juventud, y todas las familias venezolanas, nuestro homenaje y saludo, en honor, gloria y por más victorias. ¡Siempre más allá! ¡La paz es!", concluyeron.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que la "victoria" de Maduro es una "gran manera" de recordar al fallecido líder Hugo Chávez en su cumpleaños.

En el mismo sentido, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, posteó en X: "Nuestra especial felicitación y saludo democrático, socialista y revolucionario al presidente @NicolasMaduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del Comandante @chavezcandanga".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, se sumó a las felicitaciones "al pueblo y al gobierno de Venezuela por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales en este país, así como al presidente electo del pueblo venezolano”.

