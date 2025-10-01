Más Información
El vicepresidente de EU, JD Vance, habló sobre las burlas a los demócratas y el video hecho con Inteligencia Artificial en el que les ponen un sobrero charro: “Sobre lo del sombrero, Hakeem Jeffries dijo que era racista. Y, sinceramente, ni siquiera sé qué significa eso. O sea, ¿es un mexicano-estadounidense que se siente ofendido?”.
Vance aseguró que el presidente Trump dejará de publicar videos generados con inteligencia artificial (IA) burlándose del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, si este respalda una propuesta republicana de financiación. “Le prometo solemnemente a Hakeem Jeffries que si nos ayuda a reabrir el gobierno, los memes del sombrero cesarán”, dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en referencia a dos videos compartidos por Trump en su red Truth Social donde se ve al congresista con un sombrero mexicano y un bigote superpuestos digitalmente.
“El presidente está bromeando y nos lo estamos pasando bien. Se puede negociar de buena fe y, al mismo tiempo, burlarse un poco de algunas de las posturas demócratas”, advirtió Vance.
El primero de los videos publicados por Trump manipula una rueda de prensa ofrecida el pasado lunes por Hakeem Jeffries y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras una reunión con el presidente y Vance que concluyó sin acuerdo para evitar el cierre del gobierno.
Además de la apariencia del líder de la Cámara, la grabación modificó las palabras de Schumer para afirmar que los demócratas son “trozos de mierda woke (progresista)”.
Jeffries tachó a la publicación de “asquerosa” y “racista” y acusó a los republicanos de no querer negociar de buena fe en una conversación con la cadena MSNBC.
Trump luego publicó un segundo clip este martes, usando un fragmento de esa entrevista para volver a añadir digitalmente un sombrero y un bigote caricaturesco a la imagen del demócrata, acompañado con el Jarabe Tapatío.
La Casa Blanca posteó ayer de nuevo el video con el mensaje: “Cada día que los demócratas mantienen cerrado el gobierno, el sombrero se hace 10 veces más grande”.
