Unos alistan un adiós sobrio y otros festejos

Londres.— Más de tres años después de que los británicos votaran por salir de la Unión Europea (UE), el divorcio se consuma este viernes, una jornada para la que partidarios del Brexit y proeuropeos ya tienen preparadas sus respectivas ceremonias. Bruselas quiere un adiós sobrio y se limitará a retirar las banderas británicas de los edificios de las instituciones. En Londres cada uno marcará este histórico día a su manera.

En Londres, los ladrillos negros de Downing Street, sede del gobierno británico, se iluminarán con un reloj que marcará una cuenta atrás, a la que seguirá un espectáculo de luces. En las inmediaciones, los edificios gubernamentales de Whitehall relucirán en rojo, blanco y azul, mientras que la calle de Pall Mall y la Plaza del Parlamento se vestirán con banderas británicas.

También en este último lugar, el grupo Leave Means Leave (salir quiere decir salir), respaldado por el político euroescéptico Nigel Farage, celebrará una fiesta abierta al público, donde esperan llegar a reunir hasta 10 mil personas.

Otras iniciativas ciudadanas organizan sus particulares celebraciones, como “Have your cake and eat it” (Toma tu pastel y cómetelo). En su invitación en internet, prometen pastel gratis a los primeros 200 asistentes y una mezcla de música británica.

A pesar de lo que sugirió el primer ministro, Boris Johnson, tras su victoria en las pasadas elecciones generales, la campana del Big Ben no repicará por el Brexit.

Asimismo, durante la última jornada de pertenencia a la UE, Johnson reunirá a su gabinete de ministros en el norte de Inglaterra para reflejar sus planes de descentralizar la economía, y, a última hora, dará un discurso televisado a la nación. No se esperan festejos en Escocia e Irlanda del Norte.

Además, un grupo de proeuropeos ha organizado una procesión que, bajo el título de À bientôt EU, See you soon (Hasta pronto UE, nos vemos pronto), partirá desde Downing Street hacia la sede de la Representación de la Comisión Europea en Londres, situada en St. John Smith Square. Por la noche, la organización the3million, que representa a los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, montará una fiesta en un pub alemán en el centro de Londres, donde espera reunir hasta 150 personas.