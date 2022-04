Una mirada global.

Primavera electoral en Colombia

Colombia celebrará el 29 de mayo la primera vuelta electoral para elegir presidente del periodo 2022-2026, sin posibilidad de reelección. Son dos las fórmulas favoritas para llegar a la Casa de Nariño. La primera es el Pacto Histórico, por Gustavo Petro y la popular Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia. Todas las encuestas en Colombia dan a Petro el primer lugar con 35% en los sondeos (...) En los últimos días, Petro ha tenido piedras en el camino (...) Por otro lado, la población ve con buenos ojos cómo se ha ido deshaciendo de lastres como Piedad Córdoba por tener presuntos vínculos con las FARC (...) El exalcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, lidera la coalición Centro Democrático y va en segundo lugar. Cuenta con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe y le ha bastado con ser la antítesis de Petro (...)

Los debates resultan imprescindibles en esta recta final, particularmente entre los candidatos a la vicepresidencia, porque se sabrá si tienen la capacidad técnica más allá de la retórica (...) El gran desafío es que el discurso de las y los candidatos abone a la certeza y la legalidad. La democracia en “el país que tiene un pie en el Caribe y el otro en los Andes” en palabras de García Márquez, se encuentra en una fase delicada. Alejandro Guerrero Monroy. Asociado Comexi y maestro en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid

Más que un cambio de presidente

Colombia se precia de ser una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, pero más que jugarse este título, con las elecciones presidenciales que eligen mandatario para el periodo 2022- 2026, se está jugando el camino de la consolidación de la paz y el de abandonar más de 60 años de violencia (...) En medio de una condición de inseguridad y violencia generalizadas (...) el país se encuentra frente a la situación de tener que elegir entre dos principales fuerzas, una de tendencia de centroizquierda representada por la coalición Pacto Histórico, encabezada por Gustavo Petro (...) y la otra que lleva por nombre Equipo Colombia, que encabeza Federico Gutiérrez (...) En este panorama, coinciden los tiempos para que Colombia se juegue una excelente oportunidad: la de que a partir de los postulados adoptados por lo que de común acuerdo llamamos una comunidad universal, se genere en la actual coyuntura su propia paz y confianza en sí misma, donde el respeto por la vida y el otro permitan reconocerse en la diferencia, propias de una sociedad pluriétnica y por ende pluricultural como la colombiana, que precisa más educación, para que en equidad se pueda alcanzar una nación aún posible. Germán Pérez R. Comunicador social, periodista, profesor universitario y productor audiovisual, actualmente gerente del Canal Universitario Nacional ZOOM de Colombia.



Luces y sombras de Gabriel Boric

El arranque del gobierno de “la nueva izquierda” chilena ha sido más difícil y complejo de lo que se esperaba. Las primeras seis semanas en el poder del presidente más joven y votado en la historia de Chile han sido todo menos luna de miel. La popularidad de Gabriel Boric se ha erosionado a una velocidad inédita, si se compara con sus antecesores, de 50% a 39% en menos de dos meses. Todo esto a pesar de su juventud, su talante negociador, su gabinete de coalición y las grandes expectativas de cambio que representa. No es un caso aislado, sino una muestra de lo complicado que hoy resulta gobernar en América Latina, en medio del malestar social, la fragmentación política y la impaciencia ciudadana. La gente (...) exige resultados concretos que no se ven venir en medio de la recesión económica y el alza de los precios. En Chile priva un ánimo de desafección política y descontento generalizado que desinfla las esperanzas puestas en una nueva Constitución (...) A esto se suman los errores y cierta incompetencia de miembros del gabinete que han sido duramente criticados por una combativa oposición de la derecha. Boric no tiene mayoría parlamentaria, no cuenta con una maquinaria partidista ni con cuadros gubernamentales propios. Todo esto lo obliga a un gradualismo que resulta incomprensible para los sectores más radicales de su coalición, pero que a la vez permite mitigar la polarización de ultraderecha y abrir espacios de diálogo al momento de definir políticas públicas. Pese a las dificultades, Boric ha puesto en marcha su plan de reactivación económica Chile Apoya y se ha anotado éxitos en el frente internacional con la ratificación del Acuerdo de Escazú, su compromiso con la defensa de la democracia en la región y su acercamiento con Argentina. Nada de esto es menor en condiciones adversas. Guadalupe González González. Internacionalista



Perú y la Constitución salvavidas

Según datos de IPSOS Perú, sólo 50% de la ciudadanía está de acuerdo en que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno, mientras que 21% está satisfecha con su funcionamiento. Esto es sólo un síntoma más de la severa crisis que atraviesa el país andino que oscila entre el reciente paro de transportistas, el alza generalizada de precios, las inagotables investigaciones de casos de corrupción y los dos últimos intentos de juicio político que ha librado el presidente Pedro Castillo con nueve meses de gobierno.

El presidente presentó ante el Congreso un proyecto de ley para que en las elecciones municipales y regionales del 2 de octubre se someta a votación la convocatoria a una Asamblea Constituyente que encabece la redacción de una nueva Constitución (...); retomar esta propuesta la reduce a una maniobra política para distraer de la marea que ahoga a la administración (...) Pareciera que la salida idónea es culpar a la Carta Magna como el origen de todo mal (...)

La incertidumbre sobre esta propuesta abonó al detonante principal del descontento actual: el alto precio de productos importados, como los combustibles y alimentos. En un escenario en donde se estima que la crisis de fertilizantes puede traducirse en hambruna ante una fuerte caída de la producción de cultivos en los meses venideros, un paquete de alivio económico de emergencia amerita mayor atención.

Aunado a ello, preocupa el tono crecientemente autoritario que ha cobrado la voz de Castillo (...) En una embarcación sin dirección firme y en donde la insatisfacción con la democracia es la constante, difícilmente existe un salvavidas que ponga a salvo a la presidencia de Castillo o al devenir político de Perú. Raquel López-Portillo Maltos. Asociada Comexi



Migración y fronteras en el hemisferio

La crisis política y social en Venezuela ha derivado en una de las mayores oleadas migratorias en la región en décadas recientes. Se calcula que cerca de 3 millones de venezolanos han buscado refugio en los países vecinos, principalmente en Colombia, Perú y Bolivia. A pesar de los conflictos entre Colombia y Venezuela, la sociedad colombiana ha absorbido a dos terceras partes de esta población, con todo lo que esto implica. Si bien su situación económica y social dista de ser idónea, a nadie se le ha negado la entrada. Los flujos migratorios en América del Sur así han fluido durante la mayor parte de su historia. Las fronteras son dúctiles y los requisitos razonables. Esta situación contrasta con lo que sucede en la parte norte del continente. Estados Unidos es el principal polo de atracción, pero sus requisitos para ingresar y permanecer están entre los más estrictos en el planeta. México es el principal lugar de origen y de paso de la migración hacia Estados Unidos. La gobernanza migratoria aparece así como uno de los retos más complejos para la cooperación entre los gobiernos del norte del hemisferio. Luis Herrera Lasso M. Director del Grupo Coppan

AMLO, Cuba y Estados Unidos

El presidente López Obrador realizará una gira por Centroamérica y el Caribe del 5 al 9 de mayo en la que visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y que concluirá en Cuba (...)

Atender “las causas de fondo de la migración para evitarla”, ha sido el mantra que el gobierno mexicano ha utilizado para destinar recursos a la región centroamericana y enviar a la Guardia Nacional a las fronteras (...) los flujos migratorios han continuado y la persecución e intimidación a los migrantes se ha exacerbado. El presidente sólo ha viajado a EU, para reunirse con los presidentes Donald Trump y Joe Biden. El primero ha reactivado su beligerancia hacia el gobierno de México y el segundo, ha minado las posibilidades de una reforma migratoria de gran escala.

El rompecabezas venezolano

La permanente polarización en Venezuela impide ajustarse a los nuevos tiempos con las características de un proceso que presenta un desgaste en sus principios, sus instituciones y en el propio juego político. Ni la presunta normalización entonada a todo pulmón por el oficialismo ni las condiciones para definir al país como un Estado fallido anunciado por la oposición, no entusiasman a una mayoría de ciudadanos que rechazan las palabras de cada sector (...)

Desde la óptica del régimen, éste no ha podido superar sus desperfectos señalados desde hace mucho tiempo: el decrecimiento económico, la corrupción, la violación de los derechos humanos, la hiperinflación, el ventajismo electoral, la crisis de los servicios públicos, la presencia del narcotráfico, el coronavirus; una incapacidad para lograr una eficiencia en el arte de gobernar, que se une con el obstinado esfuerzo de echar para un lado el principio de la alternabilidad.

Desde la óptica de la oposición, ella no encuentra un nuevo rumbo tras haber probado con toda clase de antídotos para curarse en casa y fuera de ella, tratando de reinventarse con base en viejos discursos aprendidos de textos abstractos, que no se vinculan con unas mayorías populares y que no apoyan a una dirigencia opositora que se la pasa dando declaraciones en escenarios reales y virtuales. Carlos A. Romero. Politólogo y analista internacional venezolano