Organizaciones en favor de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos destacaron las manifestaciones pacíficas que se realizaron el viernes en Memphis, Tennessee, por la muerte de Tyre Nichols.

En conferencia de prensa por la mañana afirmaron que “debemos sentirnos orgullosos por cómo Memphis se puso a la altura de las circunstancias, la gente protestó pero de manera pacífica”.

Al señalar que la ciudad lloró la muerte de Tyre de forma pacífica, destacaron la capacidad de liderazgo de la ciudad, que la pone como ejemplo para la nación entera.

Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad para velar por la educación del hijo de Tyre, y plantearon la necesidad de hacer una reforma a fondo sobre la capacitación de los cuerpos policiacos.

“El problema es que nos enfrentamos a una cultura rígida y queremos que se revise a fondo”, expresó uno de los integrantes.

Una parada de trafico de rutina, agregó, no puede terminar en una tragedia como lo que hemos visto, tenemos que tratar de generar un cambio de fondo.

Videos evidencian brutalidad policiaca

Las autoridades publicaron el viernes imágenes de video que muestran a Tire Nichols siendo golpeado por cinco policías de Memphis que sujetaron al automovilista negro y lo golpearon repetidamente con los puños, las botas y las porras mientras gritaba llamando a su madre.

Sin embargo, hasta el momento no han publicado un informe de la autopsia, pero han dicho que no parecía haber justificación para la parada de tráfico y que no se encontró nada importante en el automóvil.

El video planteó dudas sobre el papel y la posible culpabilidad de los otros oficiales en la escena, además de los cinco que fueron acusados. Las imágenes muestran a varios otros oficiales de pie después de la golpiza.

Le pegaron como a una piñata

"Le pegaron como a una piñata". Con su dolor en carne viva, la madre de Tyre Nichols conmocionó a Estados Unidos al contar la muerte de su hijo "asesinado a golpes", según ella, por policías de Memphis.

Ella no lo vio, a diferencia de su marido. Pero comprobó con sus propios ojos el maltrato que sufrió su hijo cuando lo visitó en el hospital, pocas horas después de la golpiza.

"Tenía moretones por todas partes. Su cabeza estaba hinchada como una sandía. Su cuello era una llaga abierta por estar tan hinchado", describió en una conmovedora entrevista transmitida el viernes por CNN. "Cuando vi eso, entendí que estaba muerto".

