Twitter registra interrupción en su servicio a nivel mundial

Nueva York.- Miles de usuarios de Twitter alrededor del mundo enfrentaron problemas para acceder a sus cuentas durante varias horas y las razones aún se desconocen.

Los errores comenzaron alrededor de las siete de la noche del miércoles, hora del este, según Down Detector, un servicio que monitorea las interrupciones de la web.

Se trata de la interrupción más importante desde que Elon Musk compró la empresa el pasado octubre por 44.000 millones de dólares.

El servicio, que afectó principalmente a usuarios de computadoras de escritorio, según Down Detector, fue ya restablecido.

De acuerdo con afectados, se habían desconectado de Twitter, mientras que otros dijeron que no podían ver las respuestas a sus tuits pero que tenían acceso a otras partes del servicio.

Lee también Acciones de Tesla se desploman 11.4% tras recorte de producción en China

Musk indicó en un tuit que se habían realizado "cambios significativos en la arquitectura del servidor backend" y que Twitter "debería ser más rápido" pero no hizo alusión a por cuánto tiempo fue la interrupción.



Significant backend server architecture changes rolled out. Twitter should feel faster.

— Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2022