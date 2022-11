Twitter despide a "cerca de 50%" de sus empleados en el mundo

La mitad de los 7 mil 500 empleados de Twitter fueron despedidos el viernes, según un documento interno, en el marco de la reestructura de la empresa emprendida por parte de su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk.

"Cerca de 50% de la fuerza laboral se verá afectada", señala un correo electrónico al que accedió la AFP, que fue enviado a los empleados de Twitter que perdieron sus trabajos luego de la compra de la empresa por 44 mil millones de dólares la semana pasada.

Los diarios The Washington Post y The New York Times habían informado que cerca de la mitad de los 7 mil 500 empleados de la plataforma se verán afectados.

mcc