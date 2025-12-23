Más Información

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Ankara, Turquía.- Los controladores de tráfico aéreo de perdieron contacto el martes con un jet privado que transportaba de regreso al jefe militar de Libia y a otras cuatro personas después de una visita a Turquía, informó el ministro del Interior turco.

El ministro, Ali Yerlikaya, confirmó los informes de la televisión privada NTV y otros medios de que se perdió toda comunicación con el jet tipo Falcon 50 después de que la aeronave despegara del aeropuerto Esenboga de Ankara.

El jefe militar libio, Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, se encontraba en la capital de Turquía, Ankara, para reuniones con funcionarios turcos.

El aeropuerto ha sido cerrado a los vuelos, informó NTV. De momento no se dispone de más detalles.

