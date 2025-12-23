Ankara, Turquía.- Los controladores de tráfico aéreo de Turquía perdieron contacto el martes con un jet privado que transportaba de regreso al jefe militar de Libia y a otras cuatro personas después de una visita a Turquía, informó el ministro del Interior turco.

El ministro, Ali Yerlikaya, confirmó los informes de la televisión privada NTV y otros medios de que se perdió toda comunicación con el jet tipo Falcon 50 después de que la aeronave despegara del aeropuerto Esenboga de Ankara.

El jefe militar libio, Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, se encontraba en la capital de Turquía, Ankara, para reuniones con funcionarios turcos.

El aeropuerto ha sido cerrado a los vuelos, informó NTV. De momento no se dispone de más detalles.

Lee también Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc