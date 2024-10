Washington.— Los candidatos presidenciales Donald Trump (republicano) y Kamala Harris (demócrata) están en guerra por el voto latino, de cara a las elecciones más reñidas de la historia contemporánea de Estados Unidos.

En una entrevista con Telemundo, la vicepresidenta Harris habló de sus propuestas económicas para beneficiar a los hombres latinos, incluyendo planes para “expandir las oportunidades invirtiendo en pequeñas empresas y emprendedores, desarrollo profesional”. Harris dijo que busca reducir los costos de vida, lograr que más gente sea dueña de sus viviendas, y prometió beneficios para los primeros compradores, además de ampliar las oportunidades de trabajo en el país.

“Los latinos tienen sueños y esperanzas pero no necesariamente el acceso”, le dijo la vicepresidenta Harris al periodista Julio Vaqueiro. “Los votantes latinos entienden que quieren un presidente que invierta en sus sueños. Yo entiendo a la gente trabajadora, entiendo los sueños que tienen las personas para sus hijos y que están dispuestas a trabajar duro para lograrlos (...) Tenemos que crear oportunidades”.

Harris quiere, asimismo, conceder préstamos condonables hasta por 20 mil dólares cada uno a un millón de pequeñas empresas.

El expresidente Trump hizo su propio acercamiento a los latinos, organizando una mesa redonda con ellos en Doral, un suburbio de Miami. Ahí se refirió a la economía durante su gobierno, que argumentó fue mejor para la comunidad hispana que durante el actual gobierno de Joe Biden.

Trump redobló sus ataques contra Harris. “No necesitamos otra persona con bajo coeficiente intelectual, tuvimos una durante cuatro años, no necesitamos otra”.

El exmandatario dedicó buena parte de su discurso a la crisis en la frontera sur, esto a pesar de que las cifras de detenciones de migrantes han bajado a promedios de 2019, cuando el republicano estaba en la Presidencia. Y una vez más echó sombras sobre los resultados de las elecciones de 2020, en las que alegó, sin pruebas, que hubo fraude.

La revista The Atlantic publicó un artículo, citando a testigos, según los cuales, tras el asesinato de la soldado b, de origen mexicano, en 2020, Trump enfureció ante el costo del funeral y dijo: “¡No cuesta 60 mil dólares enterrar a un maldito mexicano!”, y ordenó no pagar. Alex Pfeiffer, un portavoz de Trump, rechazó la información, mientras que Mayra Guillén, hermana de Vanessa, posteó en X: “No me gusta cómo están explotando la muerte de mi hermana para la política-hiriente... El presidente Donald Trump no hizo más que mostrar respeto a mi familia y a Vanessa. De hecho, hoy [martes] he votado por Trump”.

En tanto, un juez de Nueva York ordenó a Rudy Giuliani, exabogado de Trump, entregar un departamento, una colección de relojes y otras posesiones a Ruby Freeman y Shaye Moss, que ganaron una demanda por difamación a Giuliani por decir que manipularon las elecciones en Georgia.

