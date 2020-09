Trump sugiere que Biden consumió drogas en los debates de las primarias en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a sugerir que el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, consumió drogas para mejorar su desempeño durante los debates que se celebraron durante las primarias para elegir al aspirante demócrata a presidente.

"Creo que es probable, posiblemente, que las drogas estuvieran involucradas", ha señalado Trump durante una entrevista con Fox News que se emitirá completa este sábado.

"Eso es lo que he oído. Quiero decir, posiblemente hubo drogas. No sé cómo se puede pasar de ser tan malo que ni siquiera puedes pronunciar una frase", ha insistido. Trump no ha proporcionado ninguna prueba que sustente sus aseveraciones ni ha mencionado alguna droga concreta, aunque sí ha especificado que su hipótesis se basa en sus observaciones.

"Quiero decir, has visto algunos de esos debates con un gran número de personas en el escenario", ha añadido, cuestionándose "cómo es posible que (Biden) pueda seguir adelante".

No es la primera vez que Trump sugiere que Biden consume drogas. Ya aseguró que solicitaría que haya test antidrogas antes de sus debates con el aspirante demócrata después de poner en cuestión, también sin pruebas, su mejora en los enfrentamientos televisados del exvicepresidente durante las primarias.

Biden participó en más de una decena de debates a lo largo de las primarias del Partido Demócrata, pero Trump parece especialmente sorprendido por su papel en el del 15 de marzo, cuando el otrora 'número dos' de la Administración de Barack Obama se enfrentó únicamente al senador Bernie Sanders. "Nadie pensó que fuese a ganar", dijo Trump, asegurando que las anteriores participaciones de Biden, ante un número más nutrido de precandidatos, habían sido "muy malas".

Trump ya deslizó una sospecha similar en la campaña de 2016, en ese caso contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, pero ni entonces ni ahora ha ofrecido más evidencias que su propia observación. El primer debate televisado entre los dos principales candidatos a la Casa Blanca en 2020 está previsto para el 29 de septiembre.

