El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, que se reúna "personalmente" con los manifestantes de Hong Kong, cuyas protestas antigubernamentales se suceden desde hace semanas, para ponerles fin.

"Si el presidente Xi se reuniera directa y personalmente con los manifestantes, habría un final feliz e ilusionante para el problema de Hong Kong. ¡No tengo dudas!", señaló Trump en su cuenta de Twitter.



If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K

El mandatario hizo esta declaración horas después de que en otro tuit diera a entender que él mismo se iba a reunir con Xi para hablar sobre Hong Kong.

"Conozco al presidente Xi de China muy bien. Es un gran líder que tiene un gran respeto de su pueblo. También es un buen hombre en los 'asuntos difíciles'. No tengo ninguna duda de que si el presidente Xi quiere resolver el problema de Hong Kong rápida y humanamente, lo puede hacer. ¿Una reunión en persona?", dijo Trump en la misma red social.

Las reacciones de Trump llegaron después de que Estados Unidos expresara el miércoles su "profunda preocupación" por la supuesta presencia de movimientos paramilitares chinos a lo largo de la frontera de Hong Kong.

En un comunicado, el Departamento de Estado también condenó la violencia registrada estos días e instó "a todas las partes" a la moderación, aunque aseguró que apoya la libertad de expresión y de reunión pacífica en Hong Kong.

Trump también aprovechó la ocasión este miércoles para mezclar a Hong Kong con la guerra arancelaria con China, aparentemente instando a Xi a que anteponga resolver la crisis con la excolonia británica a las negociaciones comerciales con Washington.

"China -apuntó- está perdiendo millones de empleos a otros países sin aranceles. Miles de empresas se están marchando. Por supuesto que China quiere llegar a un acuerdo. ¡Dejémoslos que primero resuelvan con Hong Kong humanamente!".



Good things were stated on the call with China the other day. They are eating the Tariffs with the devaluation of their currency and “pouring” money into their system. The American consumer is fine with or without the September date, but much good will come from the short.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019