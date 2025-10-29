Más Información
Busan, Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves, tras mantener una reunión «increíble» con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, que reducirá del 20 % al 10% los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo.
A bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump también dijo que alcanzó un acuerdo con Xi sobre tierras raras y otro para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida por la guerra comercial.
El mandatario estadounidense aseveró asimismo que Estados Unidos y China "trabajarán juntos" sobre la guerra en Ucrania.
Trump adelantó que en abril viajará a China para continuar las conversaciones.
"Estaré yendo a China en abril y él vendrá aquí en algún momento después de eso, ya sea en Florida, Palm Beach o Washington DC", declaró Trump.
"Llevamos muchas cosas a conclusión" en el encuentro del jueves en Busan, Corea del Sur, agregó el republicano, quien elogió a Xi como "un tremendo líder de un país muy poderoso".
Sobre Ucrania, Trump dijo que el tema "se planteó de forma muy contundente. Hablamos de ello durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos conseguir algo".
Xi "nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en Ucrania", expresó Trump, sin dar más detalles.
