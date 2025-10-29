Más Información

Busan, Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos, , anunció este jueves, tras mantener una reunión «increíble» con su homólogo chino, , en Corea del Sur, que reducirá del 20 % al 10% los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo.

A bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump también dijo que alcanzó un acuerdo con Xi sobre tierras raras y otro para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida por la guerra comercial.

El mandatario estadounidense aseveró asimismo que Estados Unidos y China "trabajarán juntos" sobre la guerra en Ucrania.

Trump adelantó que en abril viajará a China para continuar las conversaciones.

"Estaré yendo a China en abril y él vendrá aquí en algún momento después de eso, ya sea en Florida, Palm Beach o Washington DC", declaró Trump.

"Llevamos muchas cosas a conclusión" en el encuentro del jueves en Busan, Corea del Sur, agregó el republicano, quien elogió a Xi como "un tremendo líder de un país muy poderoso".

Sobre Ucrania, Trump dijo que el tema "se planteó de forma muy contundente. Hablamos de ello durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos conseguir algo".

Xi "nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en Ucrania", expresó Trump, sin dar más detalles.

pjm

