Trump politizó y socavó relación bipartidista con Colombia: Biden

Colombia puede contar con Joe Biden. Este fue el mensaje que trasmitió con claridad el exvicepresidente estadounidense en una entrevista exclusiva que le concedió a el diario EL TIEMPO a solo 24 horas de que se abran las urnas para definir lo que es visto desde ya como una de las elecciones más trascendentales en la historia moderna de ese país.

Biden no solo recuerda que lleva dos décadas empujando por forjar una alianza estratégica entre ambas naciones, también asegura que, de ganar en los comicios, esta será una de sus altas prioridades.



El exvicepresidente afirma que Trump, por el contrario, ha tratado de recortar los fondos para Colombia desde que llegó a la Casa Blanca y ha politizado una relación bilateral que es de gran importancia para ambos países y para la región.

¿Qué puede esperar América Latina de usted si gana las elecciones?

Debemos restablecer nuestra posición en América Latina y el Caribe, la cual ha sido diezmada por el presidente Trump.



Trump ha debilitado nuestras instituciones democráticas, consentido a dictadores, abandonado o intimidado a nuestros aliados democráticos y, además, ha maltratado severamente a las poblaciones migrantes en los Estados Unidos.



Como presidente, repararé el daño causado a nuestras alianzas y a nuestra reputación en toda la región, y restauraré la posición de Estados Unidos en el mundo.



Siempre defenderé la democracia y los derechos humanos y enfrentaré a los dictadores. Trabajaré en estrecha colaboración con nuestros socios claves en la región para construir una agenda que impulse el crecimiento económico inclusivo y aborde desafíos que compartimos como el cambio climático y las pandemias.



¿Todo indica que el voto hispano será clave en estas elecciones, especialmente en Florida. Trump asegura que usted abandonará a los hispanos y le abrirá la puerta al socialismo en EU ¿Qué responde usted a estas acusaciones?

Seré claro: no soy socialista. Y una coalición amplia y unida de estadounidenses se ha unido a mí y a mi visión para el futuro para este país, esto incluye independientes, exfuncionarios electos republicanos y personas designadas bajo presidentes republicanos. Trump recurre a la mentira, la desinformación e invita a la interferencia extranjera en nuestras elecciones, todo para distraer la atención de sus fracasos como presidente.



Yo seré el presidente de todos los estadounidenses, no solo de aquellos que votaron por mí. Y, a diferencia de la persona que ocupa la Casa Blanca hoy, gobernaré de manera justa, transparente y democrática. Me enfrentaré a los dictadores y autócratas, tanto de izquierda como de derecha, como lo he hecho durante toda mi carrera.



La alianza entre EU y Colombia lleva décadas siendo estratégica para ambos países.



¿Qué se puede esperar de ella si usted gana las elecciones y cuáles serán sus prioridades?

Donald Trump propuso grandes recortes en la ayuda exterior de Estados Unidos a Colombia poco después de convertirse en presidente y, recientemente, el componente principal de su Growth in the Americas (América Crece) consiste en préstamos a tasas superiores a las del mercado por parte de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos que harán muy poco para atraer inversión privada.



Trump también ha politizado la relación entre Estados Unidos y Colombia, socavando décadas de apoyo bipartidista a Colombia y el esfuerzo por construir una asociación estratégica del siglo XXI con implicaciones regionales y globales positivas.



Mi administración trabajará para promover esta asociación. Tanto en el Senado como en la Casa Blanca estaba orgulloso de trabajar con Colombia porque era de interés para los Estados Unidos tener una Colombia fuerte y estable.



Apoyé firmemente el Plan Colombia –y visité el país dos veces en el 2000, cuando se estaba iniciando– para colaborar con los esfuerzos de un amigo cercano para combatir el tráfico de drogas y abordar el deterioro de la situación económica y de seguridad del país.



Cuando Barack Obama y yo estábamos en la Casa Blanca, enfatizamos las inversiones en el desarrollo económico y las instituciones del Estado de derecho. Ampliamos los lazos económicos a través de la ratificación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, extendimos la validez de las visas de no inmigrantes colombianos a los Estados Unidos de cinco a diez años, y apoyamos las aspiraciones de Colombia de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.



A lo largo de mis décadas de trabajo para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, he aprendido a admirar el valor y el optimismo del pueblo colombiano y a comprender el potencial ilimitado de una Colombia en paz.

¿Cómo confrontará usted a los autócratas de la región como Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y el régimen castrista en Cuba?

Las políticas de Trump no han tenido éxito. Los dictadores permanecen atrincherados en el poder tanto en Cuba como en Venezuela. La represión de los derechos y la crisis humanitaria solo están empeorando.



Mi objetivo será promover y lograr la libertad de las personas que viven bajo los regímenes opresivos liderados por Maduro, Ortega y el régimen de Cuba. Defenderé los valores universales de la democracia y los derechos humanos. Y, a diferencia de Donald Trump, protegeré a las personas que huyen de la opresión de estas dictaduras.



Durante mucho tiempo he condenado la corrupción y los abusos de la dictadura de Maduro. Cuando fui vicepresidente, encabecé el esfuerzo por imponer la primera ola de sanciones contra el régimen de Maduro.



Como presidente, apoyaré al pueblo venezolano y a la democracia al otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) a los venezolanos que ya se encuentran en los Estados Unidos y garantizaré que los solicitantes de asilo reciban la audiencia legal justa a la que tienen derecho.



Movilizaré a la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria, presionar al régimen y sus cómplices con sanciones coordinadas contra los involucrados en la corrupción y los abusos de los derechos humanos, presionaré por elecciones libres y justas y ayudaré a la recuperación a largo plazo de Venezuela.



La política de Trump hacia Cuba es todo un espectáculo barato. Su administración está deportando a cientos de cubanos a una dictadura y la represión del régimen solo ha aumentado bajo su guardia.



Hay casi 10 mil cubanos languideciendo en campamentos de tiendas a lo largo de la frontera con México debido a la agenda antiinmigrante de Trump, quien, además, está separando a las familias cubanas mediante restricciones a las visitas familiares y las remesas.



Mi política hacia Cuba se regirá por dos principios: primero, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, serán los mejores embajadores de la libertad en Cuba. En segundo lugar, empoderaré al pueblo cubano para que determine su propio futuro, esto es fundamental para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Revertiré las políticas fallidas de Trump y permitiré que los cubanoamericanos viajen a la isla y envíen remesas a sus familiares en Cuba.



Como hice como vicepresidente, una vez más exigiré la liberación de los presos políticos y daré prioridad a los derechos humanos. También volveré a abrir vías para una migración legal y segura desde la isla, incluido el Programa de Libertad Condicional para la Reunificación Familiar Cubana y el Programa de Admisión de Refugiados Cubanos, lo antes posible. Estas personas han estado esperando su turno durante mucho tiempo y no es correcto que hayamos dejado este programa en pausa durante tanto tiempo.



Hay 250 mil votantes colombianos en la Florida que podrían ser claves en estas elecciones. ¿Por qué deben votar por usted y cómo se benefician con su gobierno?

En mi administración, nos aseguraremos de que se escuchen las voces de los colombianos estadounidenses en las decisiones que darán forma al futuro de nuestro país y de la próxima administración.



Con menos de un día para la elección más trascendental en la historia moderna de los Estados Unidos, lo que está en juego no podría ser más alto: para la comunidad colombo-americana, para el futuro de la democracia estadounidense y nuestra prosperidad económica, para el liderazgo global de Estados Unidos y para la relación de Estados Unidos con Colombia.



He dicho muchas veces que Colombia es la piedra angular de la política de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y si tengo el honor de ser elegido presidente, haré de la reconstrucción de nuestra relación con Colombia una prioridad clave en la política exterior de la administración Biden-Harris. No solo porque es bueno para el pueblo colombiano y los colombianos estadounidenses, sino porque redunda en los intereses vitales de seguridad nacional de los Estados Unidos de América.



Como su presidente, haré el trabajo duro para acercarnos a la visión de Estados Unidos establecida en nuestros documentos fundacionales –que todas las mujeres y hombres son creados iguales– y cumpliré mi agenda integral para la comunidad hispana. Esto comienza con la implementación de una estrategia real a nivel nacional para controlar este virus, que ha dañado de manera desproporcionada a la comunidad hispana.

Me aseguraré de sacar a nuestra economía de esta recesión reconstruyendo mejor, creando millones de buenos trabajos en el futuro. Abogaré porque las pequeñas empresas hispanas obtengan el crédito y el capital que necesitan para crecer.



En lugar de pedirle a la Corte Suprema que derogue la Ley del Cuidado de Salud Asequible, eliminando la cobertura de más de 4.3 millones de hispanos, protegeré y aprovecharé ‘Obamacare’ para que las personas puedan decidir entre mantener su seguro privado o elegir una opción pública similar a Medicare. Aumentaré los subsidios para reducir sus primas, deducibles y gastos de bolsillo. También reduciré el costo de los medicamentos recetados en un 60 por ciento.



Y mientras el presidente Trump separa familias, yo restauraré nuestros valores como la nación de inmigrantes que somos, incluso protegiendo a los Soñadores y los titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS).



Por encima de todo, lideraré con mis valores, mi fe y una comprensión fundamental de algo que Donald Trump nunca ha entendido: somos más fuertes, somos más ricos, estamos mejor debido a nuestra diversidad.



*Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washigton