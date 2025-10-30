Más Información

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

La mañanera de Sheinbaum, 30 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 30 de octubre, minuto a minuto

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 15 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 15 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

Costarán tres líneas nuevas de Cablebús 17 mil mdp

Costarán tres líneas nuevas de Cablebús 17 mil mdp

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su anuncio de reanudación inmediata de está enfocado en conseguir la "desnuclearización" e incluir a China en las negociaciones de los tratados de no proliferación con .

"Me gustaría ver desnuclearización, porque tenemos muchas (armas nucleares) y Rusia ha sufrido. Rusia es la segunda y China la tercera y China se va a adelantar en cuatro o cinco años. Creo que la desescalada, lo que llamaría desnuclearización sería una gran cosa. Algo de lo que estamos hablando con Rusia y queremos añadir a China si lo hacemos", indicó Trump en el Air Force One de regreso de Corea del Sur, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping.

Trump parafraseo de esta manera un comentario publicado anteriormente en su red Truth Social en el que aseguraba que EU iba a reanudar pruebas nucleares "en bases de igualdad" con Moscú y Beijing, después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.

Lee también

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", escribió Trump en la plataforma.

Luego, el mandatario rebajó la importancia tras ser preguntado por los periodistas por la posibilidad de que estas pruebas eleven el riesgo nuclear en el mundo. " Los veo haciendo pruebas y me digo: si hacen pruebas nosotros tendremos que hacerlas".

La última prueba nuclear de Estados Unido fue en 1992, año en el que el presidente George Bush (1989-93) anunció una moratoria en pruebas nucleares subterráneas.

Desde entonces EU ha limitado sus ensayos a los misiles balísticos con capacidad para cargar ojivas nucleares y de los sistemas de defensa. De hecho hace una semana el Comando Estratégico (USSTRATCOM) inició los ejercicios anuales de Global Thunder para similar la defensa de Estados Unidos ante un ataque nuclear.

Lee también

Estados Unidos podría reiniciar con relativa facilidad los ensayos nucleares en sus terrenos federales en el estado de Nevada, donde se realizó el último ensayo subterráneo.

La última prueba de una bomba nuclear de China fue en 1996 y en el pasado más reciente Rusia se ha limitado a probar sistemas que pueden transportar armas nucleares, no las bombas atómicas en sí.

El tratado de no proliferación entre Estados Unidos New START vence el próximo 4 de febrero y no hay una vía clara para reemplazarlo.

Moscú se salió de los compromisos de verificación y monitoreo en 2023 y desde entonces ha dicho que se regirá por los requisitos del acuerdo de manera voluntaria, siempre que EU también lo haga.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas. Foto: iStock-RomoloTavani

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025. Foto: iStock / ismagilov / RENAPO / Canva

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica? Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados. Foto: Adobe / ISSSTE

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos: fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Las ofrendas son la tradición más importante de Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone el altar y la ofrenda? ¿Qué elementos lleva?