Trump hace oficial que dejará pacto climático

Washington.— Estados Unidos dio ayer el paso definitivo para convertirse en el único país del mundo en retirarse del Acuerdo del Clima de París. Desde que en junio de 2017 anunciara su intención de desconocer el pacto climático, no ha sido hasta hoy que ha emitido la petición formal de retirarse, iniciando un proceso que durará un año.

“El presidente Donald Trump tomó la decisión de retirarse del Acuerdo de París porque es una traba económica injusta impuesta a los trabajadores, empresas, y contribuyentes estadounidenses”, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El Acuerdo, que entró en vigor legalmente el 4 de noviembre de 2016, dice en su normativa que ningún país podía abandonarlo por tres años. Washington no dejó pasar ni un minuto desde el cual podía abandonar un pacto climático que en palabras de Trump es “terrible”.

A pesar de ser el segundo país más contaminante del mundo, los Estados Unidos de Trump no ven en la crisis climática tal urgencia, e incluso parte la administración ha puesto en duda las pruebas y evidencias científicas sobre el tema. Nunca el gobierno Trump quiso hacer frente a la crisis, colocando al frente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a negacionistas del calentamiento global o lobistas de la industria de la industria del carbón, como es el caso del actual administrador, Andrew Wheeler. El propio presidente, en más de una ocasión, ha dicho que todo es un “invento”.

Mientras los científicos están advirtiendo que se está en un momento crítico para poder tomar cartas sobre el asunto y revertir la situación con medidas “sin precedentes”, las políticas que han emanado de la Casa Blanca, sin embargo, siempre han derivado hacia la destrucción del legado medioambiental de la administración anterior, recortando las salvaguardas a niveles mínimos y permitiendo más emisiones a empresas y particulares.

“En los debates internacionales sobre el clima continuaremos ofreciendo un modelo realista y pragmático basado en un historial real de resultados”, expresó Pompeo, a pesar de que Estados Unidos siempre ha estado ausente en las grandes cumbres o reuniones multilaterales sobre el tema.

El problema global de la salida de Estados Unidos no es sólo que la Unión Americana no cumpla con su parte, sino el efecto dominó que podría tener. Dos de los otros grandes contaminantes mundiales, China e India (donde algunas ciudades como Nueva Delhi están viviendo actualmente bajo aire irrespirable y nocivo para la salud), deberían dar un paso al frente y recortar más sus intenciones, pero al ser considerados países en desarrollo el Acuerdo no los obliga a hacerlo.

El ejemplo de EU debía servir para que hicieran más de lo que se les pedía: sin Washington, otras naciones industrializadas deberán presionar para que todo el mundo cumpla y haga un esfuerzo mayor. Por lo proto, Francia lamentó que Washington oficializara su salida, y llamó a una “asociación franco-china sobre el clima y la biodiversidad”.

La salida de EU no será efectiva hasta dentro de un año, el 4 de noviembre de 2020. Justo un día después de las elecciones presidenciales: todos los demócratas que están en carrera han prometido que, de ganar, inmediatamente darían marcha atrás en la retirada y mantendrían a Estados Unidos en el acuerdo.