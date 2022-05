Donald Trump Jr., hijo del expresidente de Estados Unidos, cuestionó si la idea de su padre de lanzar misiles en México, "¿es algo malo?".

"Todavía estoy tratando de descifrar la reciente indignación de los medios sobre la posibilidad de que mi padre quiera apuntar a las instalaciones de fabricación del cártel mexicano de la droga en México... ¿Se supone que eso es algo malo?".

Donald Trump le preguntó en 2020 a su ministro de Defensa si era posible bombardear los laboratorios de narcotraficantes en México, informó el mismo ministro, Mark Esper, en un libro que se publicará el martes.

Según extractos citados por el diario The New York Times, Trump estimaba en aquel entonces que Estados Unidos podía negar ser el responsable de los ataques con misiles contra objetivos en suelo mexicano, afirmó Esper, ministro de Trump entre julio de 2019 y noviembre de 2020.

El entonces mandatario habría preguntado en dos ocasiones si las fuerzas armadas podían "disparar misiles sobre México para destruir los laboratorios de drogas", escribió Esper en sus memorias intituladas "A Sacred Oath" (un juramento sagrado), afirmando que las declaraciones de Trump lo dejaron atónito.

Trump se separó de Esper en noviembre de 2020, pocos días después del anuncio de los resultados de la elección presidencial que perdió ante Joe Biden.

Las relaciones entre el fogoso presidente y su ministro eran tensas desde que el jefe del Pentágono se opuso públicamente a desplegar el ejército para reprimir manifestaciones antirracistas en el país, unos meses antes.

En otros extractos del libro, Esper escribió que al margen de las manifestaciones, en junio de 2020, el presidente, irritado, declaró en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "¿No pueden simplemente dispararles? Dispárenles en las piernas o algo".

"Tuve que explicarle: no podemos hacer eso... violaría el derecho internacional"-



Trump propone que el ejército estadounidense dispare misiles a México.

Según Esper, en una entrevista con Norah O'Donnell, que se transmite el domingo en 60 Minutes, dijo que "el presidente me llama (...) en al menos un par de ocasiones y sugiere que tal vez hagamos que el ejército estadounidense dispare misiles a México... para perseguir a los cárteles".

“Teníamos esta discusión privada en la que yo decía: 'Señor presidente, ya sabe, entiendo el motivo'. Porque se tomaba muy en serio el tráfico de drogas en Estados Unidos", dijo Esper: "Lo entiendo, todos lo entendemos, pero tuve que explicarle: 'Nosotros... no podemos hacer eso. Violaría el derecho internacional.

Sería terrible para nuestros vecinos del sur... ¿Por qué, por qué no hacemos esto en su lugar?'".

Después de que Esper lo rechazó cortésmente, dice que el presidente Trump le dijo: "Nadie sabría que fuimos nosotros".

"Él dijo eso", le declaró Esper a O'Donnell.

Esper recordó: "Y luego estaba cenando después de las elecciones de 2020 con un miembro del gabinete (...) Y él me dijo: 'Sabes, ¿recuerdas esa vez cuando el presidente Trump sugirió que dispararas misiles a México?' Y yo le dije: '¿Escuchaste eso?' Él dice: 'Oh, sí. No podía creerlo. Y no podía creer lo bien que te las arreglaste y lo disuadiste de eso'. Y en ese momento, supe que tenía que escribir la historia. Porque al menos tener un testigo que verifique que esto realmente sucedió".

Cuando se le contactó sobre la veracidad de la historia de Esper, el señor Trump dijo a 60 Minutes "sin comentarios".

La entrevista de O'Donnell con Esper se transmite el domingo en 60 Minutes.

