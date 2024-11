Washington.— El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump (2017-2021) prometió ayer que si gana las elecciones de este martes, impondrá aranceles de hasta 100% a México si el país vecino no consigue frenar la migración a Estados Unidos. En contraste, la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, lanzó un último llamado a la unidad.

En un discurso en Raleigh (Carolina del Norte), Trump amenazó con usar los aranceles para presionar a México sobre su gestión de la frontera.

El candidato republicano se refirió específicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que si llega a ser reelegido, “el primer día” le “informará” que si no para la “embestida de criminales y drogas al país” impondrá aranceles de 25% a todas las exportaciones mexicanas.

“Y si eso no funciona lo subo a 50% y si tampoco funciona a 75%”, advirtió el exmandatario estadounidense. “Después, lo subiré a 100%”.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum auguró que su gobierno tendrá una buena relación con quien gane las elecciones de Estados Unidos este martes: “Va a haber buena relación, además respetar la decisión del pueblo de Estados Unidos. En el momento que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, en ese momento, pues estableceremos la relación [con quien gane los comicios] y estoy segura, que va a haber una buena relación”, señaló durante su conferencia matutina.

México “se convirtió en nuestro socio comercial número uno y nos están estafando a diestra y siniestra”, recalcó Trump.

Harris estuvo en Pennsylvania, donde abogó por “no regresar al pasado”, por “dar vuelta a la página” y por “seguir adelante”. Expresó su apoyo a los jóvenes que votan por primera vez: “Veo en ustedes la promesa de Estados Unidos”, aseguró.

Por la noche estuvo acompañada de figuras como Lady Gaga y Oprah Winfrey.

“Estoy preocupada. Si no gana, estamos perdidos. Completamente. Él [Trump] lo va a arruinar todo. No tiene control, ya no hay equilibrio de poderes”, dijo Robin Matthews, electora demócrata que participó en el mitin de Harris en Philadelphia.

