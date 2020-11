Trump dice, sin pruebas, que votos "ilegales" cambiaron conteo en Pennsylvania

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este sábado sin pruebas que decenas de miles de votos recibidos "ilegalmente" tras el cierre de los centros de votación en Pennsylvania, uno de los estados más codiciados en la puja por la Casa Blanca, cambiaron "total y fácilmente" los resultados a favor de su rival demócrata, Joe Biden.

"Decenas de miles de votos fueron recibidos ilegalmente después de las 8 p.m. del martes, día de las elecciones, cambiando total y fácilmente los resultados en Pensilvania y otros estados", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Según el mandatario republicano, "ilegalmente", no se permitió observar "cientos de miles de votos" cuya ubicación no precisó, y advirtió que esto "TAMBIÉN cambiaría el resultado en numerosos estados, incluyendo Pennsylvania, que todos pensaron que fue fácilmente ganado en la noche de las elecciones".

"Cosas malas ocurrieron durante esas horas donde la TRANSPARENCIA LEGAL fue viciosamente y crudamente no permitida. Tractores bloqueaban las puertas y las ventanas fueron cubiertas con un cartón grueso para que los observadores no pudieran ver dentro de las salas de conteo. COSAS MALAS SUCEDIERON DENTRO. ¡SE PRODUJERON GRANDES CAMBIOS!", añadió Trump, quien advirtió que hubo largos intervalos de tiempo en los que nadie pudo observar.

El hilo de mensajes de Trump, cuatro en total, fue posteriormente etiquetado por Twitter, que señaló que "parte o todo el contenido compartido en este tuit está en disputa y podría ser engañoso sobre una elección u otro proceso cívico".



