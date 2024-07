Washington.- El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano a las elecciones, Donald Trump, consideró que el "ego" del actual mandatario Joe Biden es lo que lo mantiene aferrado a la candidatura demócrata, pese a las presiones para que abandone la carrera presidencial.

"Me parece que se va quedar (...) tiene su ego y no quiere renunciar", opinó Trump en unas declaraciones telefónicas que hizo la noche del lunes a la cadena Fox News.

El republicano, no obstante, acotó que si los críticos de Biden consiguen "forzar su salida" será, bajo su criterio, la vicepresidenta Kamala Harris quien asuma la candidatura.

"Creo que están muy preocupados sobre los votos", señaló Trump, "y si no es ella, no creo que quieran otra opción".

La corta intervención en el programa nocturno supone la primera vez que Trump habla públicamente después del debate presidencial, donde el pobre desempeño de Biden provocó una crisis política dentro del partido demócrata.

Por ahora, nueve congresistas han pedido a Biden que abandone la contienda. Cuatro de ellos, demócratas que ocupan puestos importantes en comités de la Cámara Baja, lo hicieron en privado el domingo en una llamada con el líder de la minoría en ese hemiciclo, Hakeem Jeffries, informaron medios locales como CNN y CBS.









"Hablar con contundencia"

El consejo editorial de The New York Times (NYT), el diario más influyente entre los medios progresistas de Estados Unidos, pidió este martes abiertamente al Partido Demócrata que promueva un nuevo candidato y para ello "demuestre (a Joe Biden) que el partido ya no lo sigue".

Aunque el rotativo ya ha publicado artículos de opinión pidiendo la retirada de Biden, en este caso es un editorial firmado por el órgano directivo en su totalidad el que insta a los líderes del partido "hablar con contundencia al presidente y al público sobre la necesidad de un nuevo candidato".

La cabecera recuerda que Biden, quien ha reconocido que necesita "dormir más" y desconectar a las ocho de la noche, "no debería intentar llevar a cabo al mismo tiempo dos de las tareas más difíciles y exigentes el mundo: ejercer de presidente y hacer campaña para la Presidencia".

Lee también: OTAN en su 75 Aniversario: entre logros, desafíos y Donald Trump

Según el NYT, los pesos pesados del Partido Demócrata actúan movidos por el respeto a Biden y por el cálculo de que pueden ser más influyentes con consejos privados que con críticas públicas, pero "una campaña de susurros es inadecuada ahora mismo, porque el momento es urgente: cuando más se aferre Biden a su nominación, más difícil va a ser reemplazarlo".

