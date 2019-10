El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este miércoles "un gran éxito" el acuerdo alcanzado el día anterior entre Rusia y Turquía para desplazar a las fuerzas kurdas de la frontera entre Siria y Turquía.

Trump, criticado por retirar las tropas estadounidenses en la región y dejar desprotegidos a los kurdos sirios, celebró la creación de una zona de seguridad en Twitter: "Gran éxito en la frontera entre Turquía y Siria. ¡La zona de seguridad ha sido creada! El alto el fuego ha sido respetado y las misiones de combate han finalizado", señaló.

"Los kurdos están seguros y han trabajado muy bien con nosotros", añadió Trump sobre los aliados de Washington en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).



Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019