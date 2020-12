Trump busca que el Supremo de EU bloquee victoria de Biden en estados clave

Washington.- El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que intervendrá para respaldar una petición para que el Tribunal Supremo estadounidense bloquee la victoria en cuatro estados clave del mandatario electo del país, Joe Biden.

El caso, presentado este martes ante el Supremo por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, tiene muy pocas perspectivas de prosperar, pues la máxima instancia judicial ya ha rechazado al menos una petición similar de revertir el resultado en Pennsylvania.

"INTERVENDREMOS en el caso de Texas (y de muchos otros estados). Este es el caso más importante. ¡Nuestro país necesita una victoria", tuiteó Trump, que se niega a reconocer su derrota en las elecciones del mes pasado.



We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020