Trump autoriza uso de petróleo de reservas de EU tras ataque en Arabia Saudita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que ha autorizado el uso de petróleo de las reservas estratégicas del país después de que Arabia Saudita redujera a la mitad su producción por el ataque con dron a dos instalaciones.

"Debido al ataque en Arabia Saudita, que puede tener impacto en el precio del petróleo, he autorizado, si es necesario, la liberación de petróleo de la reserva estratégica en una cantidad a determinar", tuiteó Trump.



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019