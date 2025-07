El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el viernes que se le había informado alguna vez de que su nombre apareció en los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"No, nunca, nunca se me informó, no", afirmó Trump a la prensa en Escocia después de que el Wall Street Journal informara que el fiscal general le había comunicado en mayo que su nombre aparecía varias veces.

